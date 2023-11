Spółki portowe na targach w Warszawie

Fot. ZMPSiŚ

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wraz z partnerskimi spółkami operatorskimi obecny był na X Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki w Warszawie (TransLogistica Poland). Trwały one od 7 do 9 listopada br. To wiodące targi branży TSL (transport, spedycja, logistyka) w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestniczą w nich także firmy poszukujące i korzystające z usług transportowych, logistycznych i spedycyjnych, czyli tzw. załadowcy i właściciele ładunków: przedsiębiorstwa produkcyjne, sieci handlowe i dystrybutorzy. Z uwagi na udział kierownictwa przedsiębiorstw transportowych i logistycznych (m.in. przewoźników i właścicieli flot pojazdów), targi są dobrym miejscem do prezentacji produktów, systemów i usług ułatwiających zarządzanie firmą TSL.

(ek)