Branża morska na targach w Norwegii. Nie zabrakło stoczni „Gryfia”

W targach Nor-Shipping 2023 uczestniczy m.in. MSR „Gryfia”. Fot. MSR Gryfia

W Norwegii rozpoczęły się we wtorek (6 czerwca) międzynarodowe targi Nor-Shipping 2023. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży morskiej w Europie. Biorą w nich udział również polskie firmy, w tym Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” w Szczecinie. Targi, które zorganizowano po raz 29., potrwają do piątku (9 czerwca).

Targi Nor-Shipping odbywają się w Lillestrøm niedaleko Oslo. Przyciągają przedstawicieli armatorów, stoczni i towarzystw klasyfikacyjnych, a także innych firm zainteresowanych współpracą. To okazja do zaprezentowania koncepcji i nowych technologii, a bogata oferta wystawiennicza wydarzenia pozwala nawiązywać kontakty z partnerami z całego świata. W programie Nor-Shipping są również merytorycznie konferencje tematyczne i seminaria poświęcone najnowszym trendom rynku. Po raz pierwszy w historii tych targów odbędzie się konferencja dotycząca morskiej energetyki wiatrowej i morskiej akwakultury.

Morskie targi Nor-Shipping odbywają się co dwa lata od 1965 roku. Organizatorzy zapowiadają, że w tym roku w wydarzeniu weźmie udział ponad 900 wystawców, w tym firmy z Polski: m.in. MSR „Gryfia”, Remontowa Holding, Remontowa Shipbuilding i Stocznia Remontowa. „Gryfia” jest obecna na tych targach nie po raz pierwszy. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, uczestnictwo w Nor-Shipping to szansa na nawiązanie nowych biznesowych kontaktów i podtrzymanie już istniejących.

Stoiska rozlokowano w pięciu głównych halach wystawowych o powierzchni około 22 tys. m kw. Przewiduje się, że targi odwiedzi ok. 50 tys. osób.

(ek)