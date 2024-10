Strych adaptują, sufit przecieka

Drzymały

2024-10-10 18:23:23

Na tej ulicy są same rudery. Te kamienice wszystkie, bez wyjątku, potrzebują generalnego remontu. Ale nikt z tym nic nie robi, bo co kamienica, to inny zarządca i nikt nie poczuwa się do obowiązku. Jak nam kilka lat temu rynnę wiatr zerwał nad klatką, tak przez długie miesiące wisiał kikut z którego lało się na wejście do klatki. Dopiero po mojej osobistej interwencji u zarządcy, ktoś przyjechał i połatał urwaną rynnę. Dosłownie połatał, z jakiś fragmentów, zamiast wymienić na nową.