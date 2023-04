Otwarcie nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Pierwszy taki budynek w Polsce [GALERIA]

Nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie to pierwszy w Polsce pasywny budynek administracji publicznej Fot. Dariusz GORAJSKI

Pierwszy w Polsce budynek administracji publicznej tego typu i jeden z kilkunastu w Europie. Pasywny, samowystarczalny i bardzo ekonomiczny - tak można opisać nową szczecińską siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Przeprowadzka ok. 750 urzędników, pracujących dotychczas w kilkunastu lokalizacjach, zakończyła się w połowie kwietnia.

- To pierwsza siedziba samorządu od czasu powołania województw, czyli od 1998 r. - mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa. - Decyzja była trudna, bo z jednej strony nie wszystkim podobało się, że na budowę tej siedziby trzeba będzie wydać spore środki, z drugiej strony zarzucano nam, że ponosimy wysokie koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń w budynkach, które do nas nie należą.

W 2016 r. zapadła decyzja o wyborze lokalizacji. To opuszczony budynek dawnej przychodni przy ul. Piłsudskiego, który powstał w latach 20. ub. wieku oraz nowoczesny gmach od strony ul. Mazowieckiej. W roku 2019 doszło do podpisania umowy z Mostostalem Warszawa w formule „zaprojektuj i wybuduj". Zmodernizowany budynek po dawnej przychodni został przejęty do użytkowania styczniu 2021 r., budynek od strony ul. Mazowieckiej - 1 marca br. Oficjalne otwarcie całego obiektu nastąpiło w poniedziałek.

- Zachodniopomorskie to zielony region i nie jest to tylko puste hasło. To także sposób działania na co dzień, to także filozofia, którą w tym budynku widać na każdym kroku - dodaje Stanisław Wziątek, członek Zarządu Województwa. - Tu nie ma przypadków i wszystko zostało głęboko przemyślane.

Obiekt ma pompy cieplne (26 odwiertów) i instalacje fotowoltaiczne. Jest samowystarczalny jeśli chodzi o ogrzewanie. Został podłączony do sieci miejskiej, ale jest to traktowane jako źródło rezerwowe. W obiekcie wykorzystywana jest tzw. woda szara, czyli podczyszczona deszczówka, która służy m.in. do spłukiwania toalet. Pomieszczenia są chłodzone i ogrzewane dzięki ekologicznym rozwiązaniom, zużycie wody w bateriach ograniczono do 4 l na min., zainstalowano czujniki i energooszczędne oświetlenie. Wietrzenie budynku odbywa się w nocy, przy niższych temperaturach, a instalacja odzyskuje ciepło nawet z takich miejsc jak serwerownia.©℗

Tomasz TOKARZEWSKI