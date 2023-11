Nowe mieszkania zamiast pawilonów. Inwestycja przy ul. Chopina gotowa [GALERIA]

W miejscu starych pawilonów powstał nowoczesny budynek mieszkalno-usługowy. Fot. Ryszard PAKIESER

Zniknęły nieestetyczne pawilony handlowe u zbiegu ul. Chopina i Wszystkich Świętych w Szczecinie. W ich miejscu, w otoczeniu zieleni, stanął siedmiokondygnacyjny, nowoczesny budynek. Pomyślano także o przestrzeni dla handlu i usług oraz miejscach parkingowych.

Na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” wybudowała go szczecińska firma CIROKO. Polski podmiot, z siedzibą w Szczecinie, na rynku działa od 1990 r., a jego inwestycje szczecinianie spotykają w wielu częściach miasta. CIROKO jest m.in. wykonawcą szkół, basenów, hali tenisowej w al. Wojska Polskiego, szpitala Covidowego na Pomorzanach, a ostatnio także przebudowy Domu Kultury „Słowianin”. W przeszłości wybudował także wiele budynków mieszkalnych na zlecenie STBS i deweloperów.

- Nasza kolejna inwestycja, tym razem na zlecenie Spółdzielni mieszkaniowej „Wspólny Dom”, zakończyła się w październiku - informuje Bernard Adamczyk, dyrektor sprzedaży w CIROKO. - Budynek został przekazany spółdzielni, która prowadzi sprzedaż lokali.

Przed rozpoczęciem budowy trzeba było wyburzyć znajdujące się w tym miejscu pawilony handlowe. Potem wykonawca przystąpił do palowania terenu. Dopiero wtedy rozpoczęła się budowa budynku z lokalami na handel i usługi w parterze, gdzie znalazły się także dwa mieszkania. Kolejne 60 mieszkań powstało na wyższych kondygnacjach - jest ich w sumie 7. Oferowane przez „Wspólny Dom” mieszkania mają powierzchnie od ok. 39 do 86,5 m kw powierzchni. Są to lokale 2-, 3- i 4-pokojowe. W części podziemnej budynku powstał garaż z 53 miejscami postojowymi oraz dwa pomieszczenia na wózki i rowery o łącznej powierzchni 88 m kw. Możliwość parkowania samochodów uzupełniona została parkingiem składającym się z 72 miejsc. Obiekt, zgodnie z projektem został wkomponowany w istniejąca zieleń.

Budynek nie jest typowym klockiem, jakie jeszcze kilkadziesiąt lat temu kojarzone były z blokami stawianymi przez spółdzielnie mieszkaniowe. Wzrok przyciąga wykończona klinkierem estetyczna bryła, która wpisuje się w otoczenie. Zlecając projekt, zrealizowany przez CIROKO, spółdzielnia nie zapomniała o potrzebach osób niepełnosprawnych. Mogą one skorzystać z dwóch wind, łączących wszystkie kondygnacje, włącznie z garażem. Mieszkania wyposażono w antywłamaniowe drzwi, drewniane okna, a ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody pochodzi z sieci miejskiej. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI