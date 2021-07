Straż miejska ma nowe samochody

Tak bardzo dobrze że STRAŻ MIEJSKA otrzymała te pojazdy, a nie ZDiTM gdzie pracownicy wykorzystują pojazdy służbowe dla własnych potrzeb, wystarczy zobaczyć co robi nadzór ruchu to są fakty.

A po co im nowe samochody jak oni praktycznie nie przyjeżdżają na wezwania albo nie odbierają połączeń. Oni istnieją? Oni są jak yeti niby istnieją ale nikt ich nie widział. Zacytuję jeszcze tytuł programu który pasuje do nich "Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie".

Włączone do służby ? Jakiej służby to zwykła praca urzędnicza.

bies

2021-07-10 16:38:43

i po co te auta??? ile razy zadzwonić to nie mają ludzi i auta!!!! A już dodzwonić się do nich to jak szóstka w totka .powinno się tą formację rozwiązać bo nie można na straż wiejską liczyć!!