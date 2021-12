Oszuści mają żniwa

Im bliżej świąt, tym bardziej aktywni stają się oszuści. W tym okresie szczególnie popularne są ich działania związane z handlem w internecie. Przed utratą danych lub nawet oszczędności całego życia może uchronić nas tylko zdrowy rozsądek. Oszuści są gotowi do tzw. działania sezonowego. Poza całorocznymi problemami z oszustwami „na wnuczka" czy wszelkiego rodzaju próbami phishingu i przejmowania danych internautów, pojawiają się próby oszustw, które zarezerwowane są tylko dla określonych pór roku. Policja i prawnicy ostrzegają i radzą czujność.

- Każdego miesiąca trafia do nas kilka osób, które zostały oszukane w internecie lub straciły pieniądze po tym, jak do ich komputera lub telefonu dostali się hakerzy w celu wykradania danych osobowych, a nawet pieniędzy z konta. W wielu przypadkach powodem kradzieży jest nieostrożność lub nawet naiwność - mówi mec. Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski w Szczecinie. - Nie oznacza to jednak, że osoba, która została oszukana, nie ma szans na wygranie sprawy przed sądem. Bardzo często okazuje się, że zabezpieczenia telefoniczne i

