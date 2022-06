Stanęły tramwaje. Kolejny połamany pantograf w ul. Matejki w Szczecinie

mesel schmidt

2022-06-21 12:09:24

A panowie z ZDiTM, cyk, służbowym autkiem i pełen relaks. Można postać i podrapać się po głowie. A pasażerowie niech kombinują i łażą pieszo. Cały ZDiTM - ze wszystkimi dyrektorami, kierownikami i pracownikami - powinien korzystać tylko i wyłącznie z komunikacji miejskiej. Jakby sami spróbowali co serwują innym, to by może coś się w końcu ruszyło - albo może nawet popłynął wniosek o budowę cholernego metra. Mamy XXI wiek, a wszystko dalej jak w 100 lat temu...