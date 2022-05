Po około godzinnej przerwie ruch tramwajów do pętli przy ul. Potulickiej w Szczecinie został wznowiony.

***

Wcześniejsza informacja

W poniedziałek (16 maja) ok. godz. 8.20 auto osobowe wymusiło pierwszeństwo i wjechało pod tramwaj linii 10 przy pętli na ul. Potulickiej w Szczecinie. Na szczęście to tylko kolizja, ale utrudnienia są spore. Linie 9 i 10 zostały od Bramy Portowej skierowane do pętli Basen Górniczy.

ToT