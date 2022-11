Sprzedawali telefoniczne akcesoria prawie jak oryginalne. Policja zabezpieczyła w Szczecinie podróbki za 15 tys. zł

Policjanci z Wydziału Przestępstw Gospodarczych skontrolowali punkt handlowy na terenie Szczecina, który prowadził sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych znanych firm. Jak się okazało, niektóre z nich były takimi tylko z nazwy.

W ofercie znajdowały się bowiem produkty oznaczone zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi znanych firm. Przedmioty były sprzedawane jako oryginalne. Łącznie policjanci zabezpieczyli na miejscu prawie 65 sztuk m.in. słuchawek bezprzewodowych oraz przewodów zasilających wiodących producentów. Wartość tych podrobionych przedmiotów oszacowano na kwotę 15 tysięcy złotych. Towar został zabezpieczony przez policjantów, a właściciel wkrótce usłyszy zarzuty.

Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi grozi do 2 lat pozbawienia wolności, jednak w przypadku gdy sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

(k)