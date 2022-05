Prawie jak Gucci, niemal jak Prada

Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie zamknęli dwa magazyny z podrobionymi produktami znanych marek. Wartość zabezpieczonych towarów wynosi około 1,2 miliony złotych.

Magazyny pełne podróbek znajdowały się na terenie jednej z wsi powiatu łobeskiego.

- Podczas przeszukania ujawniono i zabezpieczono ogromne ilości podrobionych towarów różnych marek, m.in. 408 par butów sportowych, 358 pasków do spodni, 146 zegarków, 31 359 butelek perfum - informuje Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Podrabiane produkty, niestety, cieszą się dużą popularnością wśród nabywców. To z kolei stwarza doskonałą okazję oszustów, aby wzbogacić się kosztem znanej marki. Ochronę interesów producentów oryginalnych towarów dają przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej. Jednym z zdań Krajowej Administracji Skarbowej jest ujawnianie właśnie takich podrabianych produktów.

Wartość trefnych towarów zabezpieczonych w podłobeskich magazynach wynosi prawie 1,2 mln zł.

- Odpowiedzialność karną za sprzedaż podróbek ponoszą nie tylko ci, co je podrabiają, ale również ich pośrednicy i sprzedawcy - przypomina Małgorzata Brzoza. - Za sprzedaż tego rodzaju towarów grozi nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale i karna: kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2. Surowsze kary ponoszą osoby, które z takiego procederu uczyniły sobie stałe źródło dochodu albo popełniły je w odniesieniu do towaru o znacznej wartości. Grozi im więzienie: kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

Okoliczności procederu ujawnionego na terenie powiatu łobeskiego podstępowanie prowadzi miejscowa Komenda Powiatowa Policji. ©℗

(an)