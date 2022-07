Podróbki w rękach policji

albin

2022-07-06 21:03:04

ŁOOOOO kutva ale łup przecież to nie oryginały tylko jakieś tam perfumki o nazwie np. las-las, albo jarzębinka też ładnie brzmi ,breloczki ,można ich kupić miliony wszędzie i na wszystkich aukcjach w necie no i słuchawki ,no kurcze same firmówki z chińskiego marketu !! Łup jak ta lala chyba dla żon owych panów lub jako odświeżacz posterunku! z podróbką to nic wspólnego nie ma bo z nazwy nie wynika nic Pan jutro poprosi o zwrot towaru i jeszcze narobi szumu o zadość uczynienie za krzywdy moralne