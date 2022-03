Sprawa wypadku na Mieszka I będzie dalej badana

Decyzja prokuratury rejonowej w Szczecinie, aby umorzyć postępowanie w sprawie śmiertelnego wypadku na ulicy Mieszka I, nie spodobała się ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobro. Polecił wznowić śledztwo.

- Starszy pan przechodził o lasce na pasach, śmiertelnie potrąciła go kobieta jadąca rozpędzonym luksusowym autem. Prokuratura Rejonowa w Szczecinie, wbrew oczywistym faktom, umorzyła postępowanie. Nie ma i nie będzie mojej zgody na takie decyzje. Poleciłem wznowić śledztwo - napisał na Twitterze najważniejszy w Polsce prokurator.

Co wydarzyło się na Mieszka I?

Przypomnijmy: 15 września 2021 roku ok. g. 11 na ul. Mieszka I w Szczecinie pod kołami mercedesa zginął 85-latek przechodzący o lasce przez przejście. Kierująca samochodem, która go potrąciła, jechała zbyt szybko. Poza tym nie zatrzymała się przed przejściem, w przeciwieństwie do innego kierowcy. Usłyszała zarzut spowodowaniu wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, za który grozi do 8 lat więzienia.

Jednak prokuratura rejonowa w Szczecinie sprawę umorzyła. Na podstawie opinii biegłego Marka Młodożeńca. Dotarł do niej portal brd24.pl zajmujący się ruchem drogowym.

Biegły przyznał, że kierująca (jak ustalił portal - to Kinga K., bizneswoman spod Gorzowa) przekroczyła prędkość. Jednak „nie więcej niż 77 km/h”. Przed wypadkiem hamował. Biegły ocenił, że przekroczenie prędkości na wypadek wpływu nie miało. A zatem winę ponosi starszy pan, bo nie zachował szczególnej ostrożności i nie upewnił się, czy nadjeżdżający z jego prawej strony pojazd znajduje się w odległości pozwalającej wejść na pasy.

Tymczasem gdy doszło do tego wydarzenia, obowiązywały już nowe przepisy dotyczące ochrony pieszych. Ponadto, jak zwraca uwagę ekspert cytowany przez portal, w mercedesie, który prowadziła Kinga K., był zainstalowany system, który mógłby złagodzić skutki uderzenia, gdyby samochód jechał wolniej, ponadto bizneswoman powinna zmniejszyć prędkość tak jak kierowca na sąsiednim pasie.

Prokuratura kwestionuje opinię biegłego

O tym, że rzetelność opinii biegłego została zakwestionowana i sprawa będzie jednak kontynuowana, poinformowała w środę prokurator Alicja Macugowska - Kyszka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

- Postępowanie w tej sprawie będzie kontynuowane, planowane są dalsze czynności dowodowe, w tym powołanie kolejnego biegłego z zakresu wypadków i ruchu drogowego, który w sporządzonej opinii uwzględni relacje wszystkich uczestników zdarzenia oraz kompletny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie - dodaje rzecznik. - Postępowanie zostało objęte zwierzchnim nadzorem służbowym przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie.

To, co dzieje się wokół wypadku na Mieszka I, było często komentowane. Głos zabrała m.in. przewodnicząca klubu Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku, Małgorzata Jacyna - Witt. Napisała na Facebooku: „Kobieta znalazła wsparcie w znakomitym szczecińskim adwokacie, którego widziałam na miejscu wypadku niedługo po zdarzeniu oraz... prokuratorze, który umorzył postępowanie, uniewinniając w ten sposób sprawczynię wypadku oraz obciążając ofiarę. Starszy Pan nie miał szans na sprawiedliwość nawet w niebie. Jeżdżę tamtędy często i obserwuję jadących na pełnym gazie kierowców. W tym miejscu było już kilka wypadków, w tym 2 śmiertelne. Dlaczego dotychczas nie ograniczono prędkości z 70 km/godz do 50 km/godz!! Może dlatego, że ul. Mieszka I nie jest na Warszewie i naszymi Gumieńcami i Pomorzanami Pan Prezydent Szczecina Piotr Krzystek nie jest zainteresowany!? Ograniczenie prędkości na tym odcinku ulicy to JEDYNE rozsądne rozwiązanie i zastanawiam się, dlaczego dotąd nie zostało przyjęte”. ©℗

(as)