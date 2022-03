Po śmiertelnym wypadku na ul. Mieszka I. Rzetelność opinii biegłego została zakwestionowana

We wrześniu ubiegłego roku starszy mężczyzna, przechodzący o lasce przez ulicę Mieszka I w Szczecinie, zginął potrącony przez samochód, który jechał za szybko. W tym czasie obowiązywało już nowe prawo chroniące pieszych. Szczecińska Prokuratura Rejonowa uznała jednak, że 85-latek sam był sobie winien i sprawę umorzyła. Prokuratura Okręgowa nie zgodziła się z tą decyzją i poleciła kontynuowanie postępowania.

O umorzeniu jako pierwszy napisał Łukasz Zboralski na portalu brd24.pl, zajmującym się ruchem drogowym w Polsce.

Przypomnijmy: w miejscu, którym przechodził starszy pan, nie ma sygnalizacji, dopuszczalna prędkość to 70 km/h. O tym, co się tam wydarzyło 15 września ok. g. 11 wiadomo dzięki monitoringowi oraz zeznaniom świadków. Gdy 85-latek wszedł na jezdnię, kierowcy zatrzymali się. Wśród nich kurier Pocztexu. Ale nie kierująca mercedesem benz kobieta - według ustaleń brd24.pl to Kinga K., bizneswoman spod Gorzowa, współwłaścicielka spółki z przemysłu motoryzacyjnego. Uderzyła w 85-latka. Po czym wyszła z samochodu z telefonem w dłoni (potem zeznała, że chciała wezwać pomóc).

