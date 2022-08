Śmierć Stepnicy? Żyją z Zalewu Szczecińskiego

Zatrucie Odry może mieć fatalne skutki na lata. I nie chodzi tylko o umierające ryby, ptactwo wodne czy zwierzęta. Ta katastrofa uderzy też w ludzi, w ich pracę, wieloletni dorobek i codzienne życie.

- Jestem przerażony - nie ukrywał na spotkaniu sztabu kryzysowego w Szczecinie Andrzej Wyganowski, burmistrz Stepnicy. - Każdego dnia odbywamy spotkania, analizujemy sytuację, rozmawiam z ludźmi. I nie wiemy, co będzie dalej.

Stepnica, a właściwie jej mieszkańcy, od wieków żyli z Zalewu Szczecińskiego. To rybactwo, gastronomia, plaża, baza turystyczna i agroturystyka.

- Mamy ponad 9 tys. ha wód Zalewu Szczecińskiego - mówi Andrzej Wyganowski. - U nas się nie postawi zapory, jak na Odrze, nie zatrzyma się strumienia śniętych ryb płynących do Bałtyku. Przez ostatnie lata wydaliśmy miliony na infrastrukturę turystyczną. Mamy 11 łodzi należących do rybaków zawodowych. Jak słyszę o tonach śniętych ryb, to jestem załamany. Nie wiem, z czego oni będą żyli. Ostatnio w ciągu zaledwie 2 tygodni złowili 18 t samej płotki, to rekord. Teraz i płoć, i inne gatunki giną, a oni pozostają bez pracy. To będą gigantyczne straty.

Stepnica od 15 lat szczyciła się tzw, błękitną flagą, przyznawaną najczystszym plażom. Burmistrz obawia się i jest niemal przekonany, że jeśli skażenie dotrze do jego gminy, w najbliższych latach otrzymanie flagi, która też jest swoistym magnesem dla turystów, będzie graniczyło z cudem.

- Ja wiem, że wypadki się zdarzają i tu zapewne też mówimy o wypadku. Najgorsze jest jednak to, że ludzie nie wiedzą, czego się obawiać i jaka jest skala zjawiska - mówił Andrzej Wyganowski. - Nie otrzymujemy żadnych informacji. Brak jest także współpracy ze stroną niemiecką, czego kompletnie nie rozumiem. Przez kilkadziesiąt lat byłem komendantem w Wojskach Obrony Pogranicza i Straży Granicznej, Wiem, że współpraca z sąsiadem, to podstawa. Teraz w Polsce jakby o tym zapomniano.

Jeśli fala zatrutej wody dotrze do zalewu, może to oznaczać śmierć dla Stepnicy. Ludzie nie będą mieli z czego żyć. ©℗

ToT