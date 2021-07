Silny deszcz z burzami. Ostrzeżenie meteorologiczne dla całego województwa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich - Wydział w Szczecinie ostrzega przed silnym deszczem z burzami.

Ostrzeżenie obowiązuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (wszystkie powiaty) od czwartku (8 lipca) od godz. 21.00 do piątku (9 lipca) do godz. 8.00.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym - czytamy w komunikacie - wysokość opadu miejscami od 20 do 30 mm, a nawet lokalnie do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywamy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska - 80 proc.

(m)