Uwaga na intensywne opady deszczu z burzami - ostrzega Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich - Wydział w Szczecinie. Ostrzeżenie dotyczy powiatów: białogardzkiego, szczecineckiego, drawskiego, sławieńskiego, koszalińskiego, świdwińskiego, wałeckiego oraz miasta Koszalin i obowiązuje w niedzielę (4 lipca) od godz. 14 do godz. 21.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Ł.T