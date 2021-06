Ostrzegają przed burzami w całym regionie w środę od południa

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem na terenie całego województwa zachodniopomorskiego silnego deszczu z burzami.

Takich zjawisk meteorologicznych trzeba się spodziewać w środę (30 czerwca) od godz. 12 do końca doby. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu ma wynosić od 20 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy będzie grad.

