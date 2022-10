Sesja Rady Miasta Szczecina. PiS nie chce zmian w budżecie

Od milionów wsparcia przez dystrybucję węgla po memy i Tik Toka - szczecińscy radni PiS przed wtorkową sesją Rady Miasta wyrazili niezadowolenie z działań prezydenta miasta i prowadzonej przez niego polityki. Zapowiedzieli, że będą przeciwni proponowanym zmianom w budżecie miasta.

- Szczecin otrzymuje z rządu ogromne, wręcz przepotężne wsparcie - zapewnia Marcin Pawlicki, szef klubu radnych PiS w szczecińskiej Radzie Miasta. - W ustach totalnej rządowej opozycji, która rządzi w samorządzie, brzmi to jednak inaczej. Słyszymy, że to przez rząd PiS samorządy, a co za tym idzie mieszkańcy, tracą.

Poszczególni radni wyliczali m.in. 123 mln zł wsparcia na budowę stadionu Pogoni i inwestycje wokół niego, 65 mln zł na basen SDS, ponad 56 mln zł na kontynuację budowy ul. Szafera.

- To także niemal 290 mln zł z programów rządowych dla Szczecina w latach 2021-22 - dodaje radna Agnieszka Kurzawa.

W sumie miasto otrzymało z rządu ponad 0,5 mld zł, choć jak mówi Marcin Pawlicki, na podsumowania przyjdzie jeszcze czas.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości obniża podatki, bo ma pakiet programów socjalnych, a prezydent Szczecina jest chyba jednym z nielicznych polityków na świecie, który się z tego nie cieszy - zauważa radny Dariusz Matecki. - W zamian chce podnieść podatki lokalne, co uderzy w mieszkańców.

Dlatego radni PiS się na to nie zgadzają. Uważają, że prezydent, który rządzi Szczecinem od 2006 r. miał czas się nauczyć, jak to się powinno robić. Robi to nieudolnie. Zamiast, jak tysiące innych samorządowców w Polsce, wspomóc mieszkańców przy dystrybucji węgla, żartuje.

- Jest zmowa cenowa właścicieli składów, przy wsparciu samorządów węgiel mógłby być dostępny w cenie ok. 1 tys. zł za t onę- mówi radny Leszek Duklanowski.

Jak zauważają jego koledzy, prezydent Krzystek woli w zamian udzielać się na Tik Toku i stawać się pożywką dla memów.

- Rząd daje Szczecinowi kroplówkę. Gdyby tych środków nie było, miasto miałoby problemy, żeby funkcjonować - mówi radny Robert Stankiewicz. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI