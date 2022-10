Od rana w kolejce po węgiel. Skromny happening przed siedzibą PiS w Szczecinie

- Świat ogarnął z różnych względów kryzys, bo „putinflacja”, bo Tusk winny i Bruksela. A tymczasem prężnym krokiem zbliża się zima. My, obywatelki i obywatele Polski nie trwożymy się jednak o ciepło naszych domów, bo rząd zapewnił nas, że przecież wungla nie zabraknie - w taki sposób szczecińscy aktywiści tłumaczyli potrzebę zorganizowania happeningu „W kolejce po węgiel”, który w sobotni poranek odbył się przed siedziba PiS przy ul. Mickiewicza.

Grono przybyłych było nieliczne, ale dobre nastroje ich nie opuszczały. Tłumaczyli, że w swojej „bezgranicznej wierze w mądrość rządu" chcą dopomóc w koordynacji dystrybucji.

- Ten happening to nasza odpowiedź na stand-upy pana Kaczyńskiego, który jeździ po całej Polsce i opowiada swoje kocopoły - mówiła jedna z uczestniczek, Dominika Jackowski, szczecińska radna Koalicji Obywatelskiej. - W piątek PiS przyjął ustawę, która obliguje samorządy do podjęcia się dystrybucji węgla w cenie 2000 zł za tonę, z czego 500 zł jest dochodem gminy. My proponujemy, by zajął się tym pan wojewoda i podlegli mu ludzie, zatrudnieni w różnych państwowych spółkach. Po co gminy mają zarabiać? Niech wojewoda sprzedaje węgiel po 1500 zł za tonę, a jeśli rząd zrezygnuje z podatku VAT, cena spadnie do 1220 zł i wreszcie będzie przystępna.

Argumentem za takim rozwiązaniem, zdaniem uczestników happeningu, jest m.in. to, że Skarb Państwa w wielu miejscach ma swoje tereny. Tłumaczyli oni, że jeśli węgiel faktycznie jest, choćby w szczecińskim porcie, który ma też swoją wagę samochodową, to bez sensu jest zlecać dystrybucję samorządom i dodatkowo przewozić surowiec z placu na plac generując dodatkowe koszty.

- Ale tego węgla, wbrew zapewnieniom członków PiS, nie ma! Wiedzą dobrze o tym wszyscy, którzy próbują go od tygodni kupić. A jeśli jest, to w cenach poza zasięgiem przeciętnego mieszkańca - mówi Jackowski. ©℗

ToT