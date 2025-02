„Samorządy Naprzód!". Z poparciem dla Rafała Trzaskowskiego

Część samorządowców z naszego województwa wyraziła poparcie dla Rafała Trzaskowskiego. Fot. Karol Ciepliński

Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz kilkunastu przedstawicieli władz samorządowych z naszego województwa wyrazili poparcie dla kandydatury Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Wszystko podczas konferencji prasowej zorganizowanej w piątek 14 lutego na placu Adamowicza w Szczecinie w ramach akcji wyborczej „Samorządy Naprzód".

Podczas konferencji głos zabrał m.in. Olgierd Geblewicz, który podkreślał znaczenie poparcia części samorządowców dla Trzaskowskiego. Po pierwszym tygodniu akcji swoje poparcie zadeklarowało około 2600 samorządowców z całej Polski.

- Są z nami nie tylko samorządowcy reprezentujący Koalicję Obywatelską - mówił Geblewicz. - Równie gorąco witam radnych różnych ugrupowań niezależnych. Jest z nami pani Renata Łażewska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, a także pani Jolanta Balicka, które reprezentują Ok Samorząd. Witam także wójta Nowego Warpna. Polska potrzebuje prezydenta, który rozumie samorząd. Polski Ład spowodował to, że samorządy zostały ograbione z pieniędzy. Zapowiadany Fundusz Samorządowy to ważna inicjatywa, która ma wzmocnić polskie samorządy.

Wśród zebranych na pl. Adamowicza polityków znaleźli się także działacze z Polic, Łobza, a także najmłodsza sołtyska w naszym województwie z Gminy Stepnica. ©℗

Karol CIEPLIŃSKI