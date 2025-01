Przyjeżdża Rafał Trzaskowski. Karol Nawrocki będzie bliżej wyborów

Z Rafałem Trzaskowskim będziemy mogli spotkać się w środę. Fot. Ryszard Bańka

W środę z wyborcami w Szczecinie spotka się Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta RP Koalicji Obywatelskiej. W sobotę w naszym regionie gościł kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki.

– Rafał Trzaskowski spotka się w wyborcami o g. 17.30 w Teatrze Polskim w Szczecinie. To spotkanie jest otwarte. Dlatego zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców – mówi w rozmowie z „Kurierem” poseł PO Patryk Jaskulski. – We wtorek i środę nasz kandydat będzie też w Gryficach, Białogardzie, Świdwinie, Świnoujściu i w Stargardzie.

O województwie zachodniopomorskim nie zapomina też Karol Nawrocki. W sobotę odwiedził Pyrzyce, Choszczno i Białogard. Zwracał się tam m.in. do rolników.

– Jestem zdecydowanym przeciwnikiem Zielonego Ładu – powiedział. – Cała ta konstrukcja Zielonego Ładu, która nakłada na polskiego rolnika konieczność stosowania środków ochrony roślin, wprowadza nieuczciwą konkurencję ze strony rolników naszego wschodniego sąsiada, Ukrainy. Te tendencje, które niszczą polskie rolnictwo zarówno ze wschodu, jak i z zachodu powinny zostać powstrzymane. Przeraża mnie to jako człowieka, który analizuje sytuację bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju.

Kandydat prawicy na razie skupia się na mniejszych ośrodkach.

– W tej chwili priorytetem jest objazd miast powiatowych – informuje w rozmowie z „Kurierem” poseł PiS Artur Szałabawka.

Duże miasta, takie jak Szczecin, Karol Nawrocki będzie odwiedzał w kolejnym etapie kampanii, bliżej wyborów.

Na dziś Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki mają największe szanse na dostanie się do drugiej tury wyborów prezydenckich. Ten pierwszy prowadzi w sondażach.

Inni politycy ubiegający się o urząd prezydenta RP to: Sławomir Mentzen z Konfederacji, Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi, Magdalena Biejat z Lewicy, Adrian Zandberg z partii Razem, Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej, lider Wolnych Republikanów Marek Jakubiak, związkowiec Piotr Szumlewicz, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców, Katarzyna Cichos z Platformy Rozwoju Polski. Do tego grona wciąż mogą dołączać kolejne osoby. Start w wyborach prezydenckich zapowiedział szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. ©℗

(as)