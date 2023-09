Kampania na ostatniej prostej. Trzaskowski w Szczecinie [GALERIA, FILM]

Szczecin był kolejnym miastem na trasie wyborczych wieców Rafała Trzaskowskiego, jednego z liderów Koalicji Obywatelskiej. W piątek (22.09) spotkał się on z mieszkańcami Szczecina, którzy mimo padającego tego dnia deszczu, tłumnie przybyli na Wały Chrobrego. Trzaskowskiemu towarzyszyli lokalni przywódcy Koalicji z marszałkiem Senatu prof. Grodzkim na czele.

Tuż przed rozpoczęciem właściwego spotkania z głośników dobiegała muzyka. Jeden z utworów był autorstwa Katarzyny Nosowskiej, która śpiewała „Zasadniczo nie śpię, boję się, że we śnie strony mi zamienią: prawą stronę z lewą”. Jako pierwsza wystąpiła posłanka Magdalena Filiks nawiązująca również w swoim wystąpieniu do strachu: - Chcą (PiS) żebyśmy bali się siebie nawzajem. Chcą żebym ja się bała i chcą żebyście Wy się bali. A chcą tego, bo oni się karmią naszym strachem. Im więcej jest naszego strachu tym bardziej oni są silniejsi i czują się lepiej. Bo oni inaczej nie potrafią. – mówiła posłanka Magdalena Filiks.

Po niej głos zabrał poseł Arkadiusz Marchewka, który odniósł się do problemów polskiego szkolnictwa oraz do traktowania przedsiębiorców przez państwo „jak maszynkę do wyciskania pieniędzy”. Zapowiedział również, że KO nie pozwoli się nikomu wyprowadzić ze wspólnoty państw europejskich.

Po posłach głos zabrali senatorowie Magdalena Kochan i Tomasz Grodzki. Ich wystąpienia odwoływały się do takich pojęć jak tolerancja, demokracja i swobody obywatelskie.

Wypowiedzi wszystkich polityków nawiązywały do propozycji programowych KO znanych jako „100 konkretów na pierwszych 100 dni rządów”.

Po wystąpieniach parlamentarzystów po schodach zbiegli wprost na scenę Rafał Trzaskowski w towarzystwie posła Sławomira Nitrasa – szczecińskiej „jedynki” na liście KKW Koalicja Obywatelska.

Trzaskowski podziękował zgromadzonym za liczne przybycie mimo deszczu. Od razu też przeszedł do konkretów: - My chcemy porozmawiać o przyszłości. My chcemy rozmawiać o tym jak powinna wyglądać Polska, a z tamtej strony nie ma właściwie ani jednego zdania na temat tego jakie są propozycje zmian w Polsce. Zamiast tego jest tylko prymitywny hejt i prymitywna manipulacja.

W dalszej części wystąpienia Rafał Trzaskowski apelował do zgromadzonych, aby namawiali kogo się tylko da do szerokiego udziału w nadchodzących wyborach do obu izb polskiego parlamentu. - Przed nami ostatnia prosta! - mówił w Szczecinie Rafał Trzaskowski. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI

Fot. Ryszard PAKIESER