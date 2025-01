Rafał Trzaskowski w Szczecinie o Ukrainie i prawach kobiet [GALERIA] (akt. 1)

Fot: Dariusz GORAJSKI

Podczas środowego spotkania ze swoimi sympatykami w Teatrze Polskim w Szczecinie Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta RP reprezentujący Platformę Obywatelską, przekonywał, że to, czego teraz potrzebuje Polska, to zdrowy rozsądek. Kilka razy powracał do wątku bezpieczeństwa państwa, jednocześnie zapewniając, że nie zapomniał o prawach kobiet.

- Wszyscy jesteśmy jednego zdania: zmiany powinny następować szybciej - mówił prezydent Warszawy, otoczony na scenie przez ludzi trzymających transparenty z hasłem "Cała Polska naprzód". - Naszym celem powinno być odbudowywanie wspólnoty. Wszyscy ludzie dobrej woli powinni być razem. W sprawach zasadniczych, dotyczących bezpieczeństwa, silnej gospodarki, odbudowy Polski naprawdę równej i spójnej, wzmacniania tej spójności, wszyscy jesteśmy razem.

Zdaniem Rafała Trzaskowskiego do wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA należy podejść mniej emocjonalnie, a bardziej analitycznie. Polskie władze muszą przede wszystkim realizować polski interes. Według niego musimy tłumaczyć administracji rządzącej Stanami Zjednoczonymi, niezależnie czy jest to administracja Demokratów czy Republikanów, że nie może pozwolić wygrać wojny Putinowi, że miejsce Ukrainy jest na Zachodzie.

- Musimy w 2026 roku wydać 5 proc. PKB na naszą armię. To rzecz najważniejsza - dodawał kandydat Platformy. - Przypomnijcie sobie, co mówił Trump. Mówił, że Europa powinna brać na siebie odpowiedzialność. My to mówimy wszystkim naszym partnerom. To jest absurd, to jest skandal, że inne państwa Unii Europejskiej, że Niemcy, płacą dużo, dużo mniej niż Polska na nasze europejskie bezpieczeństwo, w relacji do swojego PKB. Musimy być gotowi na każdą ewentualność. Musimy wzmacniać nasza armię, musimy wzmacniać naszą granicę. To jest po prostu zdrowy rozsądek. Bardzo często jestem pytany, czy coś jest prawicowe, czy coś jest lewicowe. Co to ma wspólnego z lewicą czy prawicą, żeby jasno mówić, że musimy wzmacniać nasze bezpieczeństwo?

Polityk powiedział, że musimy wspierać wysiłek wojenny Ukrainy walczącej z rosyjskim najeźdźcą, ale z drugiej strony świadczenie 800 plus powinno przysługiwać tylko tym Ukraińcom, którzy w Polsce mieszkają i pracują. Poza tym, ocenił Rafał Trzaskowski, w dzisiejszych czasach musimy myśleć w kategoriach patriotyzmu gospodarczego.

W pewnym momencie prezydent Warszawy wywołał - na co z wielkim entuzjazmem zareagowali zgromadzeni w sali szekspirowskiej Teatru Polskiego wyborcy i działacze PO - ginekolożkę Marię Kubisę. Prokuratura zarzuciła jej popełnienie pięciu przestępstw „polegających na udzielaniu kobietom ciężarnym pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”.

- Do pani, która ratuje życie kobiet, do lekarza ginekologa, służby specjalne PiS-u skierowały swoich agentów, żeby prześladowali lekarkę, żeby próbowali zdobyć tajne dane pacjentów, to jest coś nieprawdopodobnego - grzmiał Rafał Trzaskowski. - Chcę jasno powiedzieć, że to, że skupiam się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem, na kwestiach związanych z równą Polską, na patriotyzmie gospodarczym, to nie znaczy, że pozwolę, żeby o prawach kobiet, o które walczyliśmy na ulicach całej Polski, dużych miast, małych miast, wsi, żeby ktoś o nich zapomniał. Nie zapomnimy o prawach kobiet!

Konkurentami Rafała Trzaskowskiego w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego na ten moment są: Karol Nawrocki wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Mentzen z Konfederacji, Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi, Magdalena Biejat z Lewicy, Adrian Zandberg z partii Razem, Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej, lider Wolnych Republikanów Marek Jakubiak, związkowiec Piotr Szumlewicz, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców, Katarzyna Cichos z Platformy Rozwoju Polski i szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja.

Alan Sasinowski