Ruszyła 9. edycja akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”

Fundacja Polskich Wartości (z siedzibą w Przecławiu) rozpoczęła już po raz dziewiąty akcję „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. W tym roku przez Bożym Narodzeniem planowane jest przekazanie 1300 paczek żywnościowych oraz ok. 300 z chemią gospodarstwa domowego, środkami higieny osobistej, artykułami szkolnymi itp. Będą też specjalne paczki ze słodyczami na Mikołajki. Zbiórka produktów potrwa do 25 listopada.

Wspieranie rodaków, pielęgnowanie polskości i przygotowywanie paczek

– Jako Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police od kilku lat wspieramy tę przepiękną inicjatywę – mówiła we wtorek na konferencji prasowej Anna Tarocińska z zarządu Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police, głównego partnera akcji. – Staramy się wspierać wiele inicjatyw, które pokazują polskość i to jest jedna z takich, niezwykle piękna - wspieranie naszych rodaków na Litwie, Łotwie, pielęgnowanie polskości, jak również ta część materialna, czyli przygotowywanie paczek z okazji świąt.

Konferencja poświęcona rozpoczęciu tegorocznej edycji „Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach” odbyła się na terenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który jest jej głównym sponsorem.

– Ta akcja wpisuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu, którą mamy wpisaną do naszej strategii – powiedział Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ. – Jest to integralna część strategii rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Zarząd Morskich Portów uczestniczy w tej akcji od 2016 roku i to co jest bardzo istotne, uczestniczą w niej bezpośrednio pracownicy portu: w zbiórce i wspólnym pakowaniu. Pomoc naszym rodakom na Kresach jest dla nas bardzo ważna.

Jak dodał, czasem jest to również wsparcie w indywidualnych przypadkach.

– My mamy z tego czasami bezpośrednią, a czasami pośrednią korzyść, ponieważ wtedy jesteśmy bardziej poważnie postrzegani przez naszych inwestorów, przez kredytodawców i różne instytucje finansowe, z którymi współpracujemy, bo to jest bardzo wysoko oceniane – zaznaczył i zadeklarował, że spółka również w następnych latach będzie uczestniczyć w tej akcji.

Współpraca, wzajemna pomoc, zaufanie i odpowiedzialność

Od początku w organizacji „Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach” pomaga Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

– Ogromnym wsparciem tam na miejscu są polskie kościoły i parafie, przy których gromadzą się nasi rodacy, bo to, co jest piękne w tej „Paczce”, to ten bezpośredni kontakt, te dni, które osoby z Fundacji poświęcają nie tylko na przygotowanie paczek, ale także na to, żeby tam na miejscu, wędrując od kościoła do kościoła, od ośrodka do ośrodka, od szkoły do szkoły, od placówki do placówki, podzielić się tym, co tutaj zebraliśmy na Pomorzu Zachodnim, ale także w innych częściach Polski – mówił ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, podkreślając, jak ważna jest bliska współpraca między fundacjami, firmami i strukturami Kościoła. – Tam, gdzie jest współpraca, wzajemna pomoc, zaufanie i odpowiedzialność, są takie wspaniałe efekty.

Przemysław Nagórski, prezes spółki Infra-Port, będącej sponsorem akcji, podkreślił, że udział w niej jest zaszczytem.

– Chcielibyśmy w niej uczestniczyć tak długo, jak długo będzie trwała – powiedział.

Prezes Fundacji Polskich Wartości Wojciech Woźniak dziękował sponsorom i partnerom akcji, zapowiadając jednocześnie, że potrwa ona jeszcze długo i będzie rozwijana, bo potrzeby są ogromne.

– Koszty w tym roku będą bardzo duże, a osób, którym chcemy dostarczyć paczki, jest coraz więcej – mówił W. Woźniak i zaapelował do innych firm, które chciałyby jeszcze wesprzeć „Paczkę”, o jak największą pomoc.

Poinformował, że pakowanie odbędzie się 2 – 3 grudnia, a po nim wyjazd z darami na Litwę.

W tym roku akcja odbywa się pod hasłem „Paczka z polskim sercem”. ©℗

(ek)