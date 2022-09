Wielkie święto w Gardnie. Korzyści dla gminy i regionu

Paski i bielizna - taka była zawartość paczki nr 100 000 000, którą w środę wysłano z Centrum Dystrybucji Zalando w Gardnie pod Gryfinem. Paczkę do Niemiec odprawiła pani Alicja, która 5 lat temu odprawiała też paczkę nr 1. To wyjątkowe wydarzenie na pięciolecie współpracy Zalando i operatora logistycznego FIEGE w tej lokalizacji.

- Pamiętam rok 2015 i pierwsze rozmowy. Wtedy jeszcze nazwa Zalando nie padła - mówi Tomasz Miler, zastępca burmistrza Gryfina. - Mowa była jedynie o inwestorze, który chce rozpocząć działalność, postawić dużą halę i stworzyć miejsca pracy.

Hala w Gardnie to dziś ponad 130 tys. m kw. Ale właśnie trwa jej rozbudowa. Pracę ma tam średnio ok. 3 tys. osób, które każdego dnia odprawiają 100 tys. paczek do ponad 49 mln klientów w 25 europejskich krajach.

Centrum Logistyczne w Gardnie powstało w 2017 roku i było pierwszą w Polsce inwestycją Zalando, jednej z wiodących europejskich platform modowych i lifestylowych. Prowadzenie procesów logistycznych w tym miejscu powierzono firmie FIEGE, która jest wiodącym europejskim operatorem logistycznym działającym w 16

