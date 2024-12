Ruszają przetargi na Zachodnie Obejście Szczecina. Powstanie tunel pod Odrą

- Została podjęta decyzja, jedna z ważniejszych, jeśli chodzi o drogi krajowe, jaką ministerstwo podjęło w roku 2024. Czekało na to wielu mieszkańców Pomorza Zachodniego, ale nie tylko. Czekała na to gospodarka i przedsiębiorcy, którzy tutaj prowadzą działalność, bądź planują ją prowadzić. Nie ma wątpliwości, że to decyzja kosztochłonna. Pieniądze są i Zachodnia Obwodnica Szczecina – tzw. ZOŚKA, będzie budowana – zapewnił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Pierwsze konkretne kroki – podpisanie listu intencyjnego – podjęto w 2006 roku. Następnie w grudniu 2007 r. podpisano porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Miastem Szczecin, Powiatem Polickim, Gminą Police i Gminą Goleniów w zakresie wspólnej realizacji „Studium wykonalności zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” wraz z „Raportem oddziaływania na środowisko”. Lata 2009-2010 to prace nad studium wykonalności. W czerwcu 2010 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego zaopiniował pozytywnie preferowany wariant przebiegu oraz zobowiązał marszałka województwa do złożenia wniosku do ministra infrastruktury w sprawie zaliczenia inwestycji do kategorii dróg krajowych. Po 10 latach – w grudniu 2017 r. wydano decyzję środowiskową. W styczniu 2018 r. na wniosek marszałka województwa decyzja z dnia 19 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji ZOS została przeniesiona na rzecz inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Marzył nam się region silny gospodarczo, do którego się przyjeżdża, a nie z którego się wyjeżdża. Przez lata mieliśmy poczucie odcięcia od kraju i niedoinwestowania. To się właśnie zmienia – powiedział marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz podczas briefingu prasowego, na którym przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowali o ogłoszeniu przetargów na budowę ZOS.

"Dla mnie jako mieszkańca Szczecina to szczególna chwila" - stwierdził we wtorek wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Fot. Dariusz Gorajski

Komentarze

@Ile 2024-12-18 15:36:23 Że co proszę? Chyba się z kotem prezesa na łby pozamieniałeś. To PiSuar nic nie zrobił dla tego regionu, tylko się grzał w świetle fleszy na otwarciach inwestycji, do których nic nie dołożyli. Drugich takich hipokrytów jak pisowcy, to ze świeczką szukać.

Nowy tunel 2024-12-18 14:00:36 Oby nowy tunel był dwunawowy nie tak jak te PiS owskie bezmózgowcy zrobili pod Świną do Świnoujścia jednonawowy a teraz widzimy jakie są problemy z tego powodu.A wszyscy mówili wtedy że nikt na świecie nie robi takich tuneli jednorurowycy

@ toi 2024-12-18 12:34:40 "od marchewki lepszy burak...." czerwony jak Wieczorek?

Panie Marchewka 2024-12-18 11:22:40 za trzy lata znów będzie pan stał pod Radisonem i rozdawał ulotki , zapewne wtedy będzie miał pan więcej czasu na spotkania ze swoimi wyborcami..... żałuję, że oddałem na pana swój głos i namówiłem rodzinę.

Realista 2024-12-18 10:25:06 Jeszcze niech marszałek pogoni wreszcie tych nieudaczników z lotniska, które od 20 lat w żaden sposób się nie rozwija! wstyd na cały kraj!

Wierzysz 2024-12-18 09:04:40 w tuska to jak w russka! hahahaha

zadowolony 2024-12-18 07:20:15 Nareszcie mamy rząd, który dba o nasz region.

7 lat ! 2024-12-17 22:10:15 bo tunel prawdopodobnie w 2032 roku.

Masło 2024-12-17 22:09:30 Jak mamy wam uwierzyć że zbudujecie 2 tunele pod Odrą jak wy ceny masla opanować nie potraficie i sprzedajecie mrożone masło z zapsaów co ma 18 miesięcy mrożenia. Fuj, nie można chyba tego.dać dzieciom

obwodnica jest w ... 2024-12-17 22:03:11 obwodnica jest w Berlinie - po co jeszcze w Szczecinie?

Ile 2024-12-17 21:06:35 Ile można kłamać . Platforma niczego nie zrobiła dla regionu a tylko przypisuje sobie zasługi. Oczywiście stado kłamców przyklaskuje im i oszukuje mieszkańców. To się nazywa brak jakichkolwiek zasad. Wstyd!!!

Paweł 2024-12-17 21:06:07 Brawo nowy rząd. PiS prz z 8 lat tylko nas mamił obietnicami i nic nie robił w tej sprawie.

Będą budować... 2024-12-17 20:48:28 do wyborów w maju. Potem będzie jak do tej pory. Wielkie nic. Bankruci nie mają już forsy na nic, a jeszczę wukrainę trzeba utrzymać.

toi 2024-12-17 19:58:33 od marchewki lepszy burak....

Szofer 2024-12-17 19:22:45 Chlopie dokonicz S 3 a dopiero bierz sie za obwodnice bo kasiory niem i nie bedzie ludzie zeszli z S3 bo nie placicie ( ktory to wykonawca to juz zszedl )

Karol 2024-12-17 19:00:41 Przykro czytać, ilu w Szczecinie jest nielogicznych osób! Nie potrafią przeanalizować najprostszej sprawy! Co za europatusy! Od decyzji środowiskowej do zabezpieczenia pieniędzy w budżecie....tylko PiS! Dziś nieudolni pajace, przypinają ordery! Już wcześniej za rządów PO mieliście inwestycje;)

Rok panowania 2024-12-17 17:47:15 Już rok minął a oni jeszcze ani jednej swojej iwrstycycji nawet nie zaplanowali tylko cały czas jadą na dokończeniu tego co PIS zacząło. W maju was za to rozliczymy !

Lewy 2024-12-17 17:41:00 Obwodnica może będzie ale gdzie przemysł? Police stocznia etc leżą na łopatkach. Może jakieś pomysły.’, strategia etc?

FIGO 2024-12-17 17:07:43 Jak patrzę na te mordki przeciwników politycznych, to wyjątkowo przy tym temacie myślę o NICH i pozytywnie i z przyjaźnią!Tak na wyrost trochę się wyrażę : Kochane Mordki , niech się Wam to wreszcie uda!Niech nie będzie żadnego piasku w tryby.Niech Wam się to po prostu i nadzwyczajniej uda bez jakiegoś niepotrzebnego pecha!Niech będzie za co Was pochwalić!No może choć ta jedna inwestycja tak potrzebna będzie Waszym ,autentycznym sukcesem!No i ten dok dla Gryfii dokończcie! Potrzebny jest bardzo!

@karol 2024-12-17 17:05:14 dziekujemy pis że już ich nie ma bo znów jak na tunel nie daliby ani zlotówki za to kaczka tetryk pierwszy do otwarcia i nazwania imieniem brata. A tesztę by jak zwykle w imieniu zmienionego prawa rozkradli - a potem uciekli jak vicek

Brawo PO 2024-12-17 16:24:37 Trzeba było by przyszedł nowy rząd, bo PiS nas w sprawie tej obwodnicy tylko oszukiwał.

@Karol 2024-12-17 15:54:56 Za co? Co takiego zrobił w tej sprawie pis? "Po 10 latach – w grudniu 2017 r. wydano decyzję środowiskową" - to jedyne co się zadziało za czasów rządu pisu w tej sprawie. 10 lat zajęło tym nieudacznikom wydanie decyzji środowiskowej.

Alicja 2024-12-17 15:44:00 Ani 2028 rok ani 2032 rok...dobrze będzie jak na 2074 rok się wyrobią... Obwodnica Mierzyna już chyba ze 20 lat jest w planach i...no właśnie...Ja juz nie doczekam, może moje wnuki doczekają

PiS 2024-12-17 15:36:24 Dziękujemy Karol!!