Mamy plac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy [GALERIA, FILM]

Plac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajduje się na Łasztowni. Fot. Piotr Sikora

W środę na szczecińskiej Łasztowni odsłonięto tablicę z nazwą nowego placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O nadaniu tej nazwy zdecydowali szczecińscy radni. W uroczystości wziął udział szef WOŚP, Jerzy Owsiak.

- Dziękujemy za wszystko, co pan robi dla Polski - zwrócił się do gościa prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - W Szczecinie angażuje się mnóstwo wolontariuszy, mnóstwo ludzi dobrego serca. W sposób naturalny Szczecin odpowiada na te działania i chce je uhonorować, choćby przez nazwę placu WOŚP.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz przypomniał, że to właśnie z końca Łasztowni, gdzie znajduje się plac, rusza bieg WOŚP. Podczas tych zawodów zbiera się pieniądze dla fundacji. Marszałek od lat bierze w nich udział.

- Dziękuję, Jurku, za to, że to dzieło WOŚP-owe prowadzisz i wspierasz nasze szpitale, i to już mówię jako marszałek odpowiedzialny za osiem szpitali w tym województwie - dodał Olgierd Geblewicz.

Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Szczecin Łukasz Tyszler, który pełni także funkcję dyrektora szpitala w Zdrojach, zwrócił uwagę na to, że do jego placówki dzięki pieniądzom zebranym przez wolontariuszy WOŚP trafiła karetka neonatologiczna. Samorządowiec określił ten sprzęt mianem "kosmicznego".

- Nadanie imienia WOŚP temu placowi jest dla nas, jako radnych, bardzo ważnym momentem. To jest docenienie nie tylko fundacji Jurka Owsiaka, ludzi dla niej pracujących, ale nas wszystkich, szczecinian, którzy tworzą Orkiestrę - mówił Łukasz Tyszler. - Zbieramy się nie dlatego, że jest źle, ale dlatego, że chcemy zrobić coś pożytecznego. Sam szpital "Zdroje" to beneficjent kilkudziesięciu milionów złotych. To nie są pieniądze, które się przejada. To pieniądze zainwestowane w sprzęt, który pomaga, ostatnio rezonans za kilka milionów złotych, najnowocześniejszy, szybki, bardzo potrzebny.

Jerzy Owsiak poinformował, że do 19 placówek w Szczecinie z WOŚP trafiło ponad 1300 sztuk sprzętu, wartych ponad 65 mln zł. Na taki rezultat podczas finałów Orkiestry w naszym mieście pracuje 11 sztabów.

- Rozliczamy się dokładnie - zapewnił szef WOŚP. - Nie jesteśmy Funduszem Sprawiedliwości, jesteśmy takim prawdziwym funduszem sprawiedliwości i bardzo rozsądnie te pieniądze wydajemy. Nikomu nie dajemy pieniędzy, przekazujemy sprzęt. Wygraliśmy z sepsą, ponieważ kupiliśmy urządzenia, które robią bardzo szybko diagnozę, z 72 godzin do 4 godzin 40 minut. Wygramy, ratując nasze płuca po pandemii, bo ten sprzęt będziemy niedługo kupowali. Od 32 lat bardzo pilnujemy, aby pieniądze były tak wydane, abyście to poczuli, to wy jesteście kontrolą, widzicie ten sprzęt, czy odwiedzacie wasze dzieci, czy waszych seniorów, bo kupujemy sprzęt dla wszystkich grup wiekowych.

Jerzy Owsiak zapewnił, że Szczecin jest mu szczególnie bliski. Między innymi dlatego, że to w Dąbiu w 1996 roku odbyła się druga edycja Przystanku Woodstock. Teraz impreza lidera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pod szyldem Pol'and'Rock Festiwal, organizowana jest w Czaplinku. ©℗

Film: Piotr Sikora