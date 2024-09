Zielone szkoły dla małych powodzian. Wspólna akcja pomocy marszałka i wicewojewody

Od środy przez dwa tygodnie w Połczynie-Zdroju przebywać będą dzieci z Dolnego Śląska. Województwo zachodniopomorskie organizuje im zielone szkoły. Fot. Agata Jankowska

Sześćdziesięcioro dzieci z Dolnego Śląska przyjedzie w najbliższą środę do Połczyna-Zdroju, aby kontynuować naukę w szkole podstawowej. Przez dwa tygodnie będę korzystać z zielonej szkoły, którą zaoferowało im województwo zachodniopomorskie do czasu, aż placówki oświatowe w zalanych rejonach nie zostaną odremontowane. - Będziemy się starali, aby te dwa tygodnie pobytu dzieci z Dolnego Śląska był dla nich dobrym okresem wytchnienia od tego dramatycznego wydarzenia, które one przeżyły kilka dni temu - zadeklarował wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek.

Uczniowie, którzy przyjadą na Pomorze Zachodnie, pochodzą z miejscowości Wleń (powiat lwówecki).

- Uruchamiamy wszelkie rezerwy, jakie tylko mamy do naszej dyspozycji. Na ten cel uruchomiliśmy rezerwę stu tysięcy złotych - mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Akcję organizowania zielonych szkół na terenie naszego regionu zainicjował Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Około 200 miejsc - tyle ma do dyspozycji nasze województwo w ośrodkach, które mogą takie szkoły prowadzić. To między innymi Świnoujście, Nosowo, szkoła przy ul. Seledynowej w Szczecinie, Międzyzdroje. Na razie na Pomorze Zachodnie przyjedzie jedna grupa dzieci z klas 3-4.

- Wynika to z tego, że wiele starszych dzieci z klas siódmych i ósmych z Dolnego Śląska pomaga sprzątać swoim rodzicom - mówił wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek. - Za dwa, trzy tygodnie ta pomoc dla tych dzieci będzie potrzebna. Poprosiłem marszałka Olgierda Geblewicza, aby przyjąć na razie największą grupę, czyli sześćdziesięcioro dzieci z opiekunami. Znaleźliśmy ośrodek w Połczynie-Zdroju, który zapewni nie tylko pobyt, ale również wyżywienie i wsparcie psychologiczne. Dzieci zostaną przyjęte w bardzo dobrych warunkach.

Ponadto dzieci otrzymają wyprawki szkolne, będą mieli też zapewnione różne atrakcje, między innymi wizyty w innych miejscowościach Pomorza Zachodniego.

Dzieci przyjadą do Połczyna-Zdroju w środę (25 września) około godziny 17.00. ©℗

Agata Jankowska