Pseudoleki, narkotyki i lewa odzież. IAS skontrolowała przesyłki

Worki z podrabianą odzieżą Fot. Policja

Mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego chętnie robią zakupy na zagranicznych portalach sprzedażowych. W I kwartale br. funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego pełniący służbę w miejscu wyznaczonym przy Poczcie Polskiej skontrolowali 2598 przesyłek przychodzących do Polski spoza Unii Europejskiej i wysyłanych z Polski poza Unię Europejską. To prawie 20 procent przesyłek wchodzących na teren Polski (z 11 147 przesyłek) i ok. 2 procent przesyłek wychodzących (z 18 408).

– Zatrzymaliśmy między innymi pseudoleki – 514 szt. o wartości 7564 zł; narkotyki – 7,8 g substancji psychotropowych, 29 g ziela konopi niewłóknistych; podrabianą odzież – 238 szt. o wartości 95 902 zł; podrabiane czapki – 7 szt. o wartości 6300 zł; podrabiane zegarki – 2 szt. o wartości 3000 zł; podrabiane lampki – 37 szt. o wartości 2220 zł; podrabiane klocki – 6,13 kg o wartości 2850 zł – poinformowała nas Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. – Łączna wartość wszystkich ujawnień wynosi 119 676 zł – dodała.

Nielegalne leki sprowadzane są z Hongkongu i Indii. Narkotyki (substancje psychotropowe i ziele konopi) odlaleziono w dwóch przesyłkach, które nadano w Wielkiej Brytanii. Żadna z tych przesyłek nie miała wskazanych danych nadawcy. Nadawcy deklarowali, że w przesyłkach znajdują się suplementy diety lub… plakaty. Wszystkie przesyłki z podrabianą odzieżą nadawane były w Chinach.

– Zatrzymaliśmy też dwie przesyłki nadane przez mieszkańca Szczecina. Odbiorcy w Wlk. Brytanii (osoby prywatne) mieli otrzymać podrabianą odzież o wartości 95 902 zł. W przesyłkach znajdowały się 283 szt. różnej odzieży – skarpety, legginsy, bluzy, dżinsy, komplety bielizny, swetry, T-shrity, spodnie dresowe i koszulki 10 znanych marek – poinformowała Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa IAS w Szczecinie.

(r.)