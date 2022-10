Przychodnia z Jasnych Błoni przeniesiona do budynku szpitala wojskowego

Już od poniedziałku przychodnia specjalistyczna zlokalizowana przy Jasnych Błoniach w Szczecinie funkcjonuje w głównym budynku 109. Szpitala Wojskowego przy ul. Piotra Skargi. Została przeniesiona, bo rozpoczął się kolejny etap remontu placówki.

O planowanej przeprowadzce już informowaliśmy. Właśnie do niej doszło. Od poniedziałku poradnie i gabinety przychodni funkcjonują na pierwszym i drugim piętrze w głównym budynku szpitala przy ul. Piotra Skargi.

Rozkład przychodni jest następujący: Wejściem „B" (środkowym) pacjenci mogą się dostać do rejestracji, która jest zlokalizowana w holu głównym na pierwszym piętrze, a także do gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wejściem „C" (prawe skrzydło) będzie można dostać się do gabinetów poradni specjalistycznych.

Wejście do przychodni znajduje się w tym samym miejscu, co do szpitala - bramą od strony ul. Piotra Skargi. Poszczególne wejścia są oznakowane, na terenie szpitala znajdują się wyraźne tablice informacyjne, które pomagają pacjentom odnaleźć właściwy gabinet lub pracownię.

Wszystkie gabinety i pracownie pracują normalnie, w dotychczasowych godzinach, także numery telefonów pozostają bez zmian. Nie zmienia się także umiejscowienie parkingu dla pacjentów, samochody nadal pozostawiać można przy Jasnych Błoniach (wjazd na parking od ul. Stanisława Moniuszki).

Przenosiny przychodni mają związek z kolejnym etapem remontu szpitala. Przychodnia ma już wyremontowany dach, wymienione okna, na ukończeniu są prace przy elewacji budynku. Teraz czas na remont wnętrza.

Ze względu na zakres prac, przychodnia specjalistyczna w głównym budynku szpitala funkcjonować będzie przez co najmniej półtora roku.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska od poniedziałku, 3 października, funkcjonuje w kompleksie wojskowym przy ul. Ku Słońcu.

(sag)