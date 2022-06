92-latek w kolejce do lekarza. Kłopot z wizytą u rodzinnego

Długie oczekiwanie na połączenie telefoniczne z recepcją, brak lekarzy i ograniczona liczba miejsc na konkretne wizyty. Z tymi niedogodnościami muszą mierzyć się pacjenci przychodni przy ulicy Odzieżowej w Szczecinie.

Pan Czesław, mieszkaniec Szczecina ma 92 lata i leczy się onkologicznie. Zarówno choroba, jak i wiek wymagają regularnych wizyt u lekarzy. Tutaj jednak zaczynają się kłopoty mężczyzny – poskarżył się, że ostatnio nie może się zarejestrować do swojego lekarza rodzinnego w przychodni należącej do grupy LUX Med przy ulicy Odzieżowej.

– Zadzwoniłem o godzinie 7.10 i byłem piętnasty w kolejce – mówi schorowany senior. – Z rejestracją zostałem połączony po 50 minutach oczekiwania na linii, żeby się dowiedzieć, że do mojego lekarza już nie ma miejsc. Co ja mam robić? Codziennie wydzwaniać? Martwię się o stan mojego zdrowia.

Wcześniej mężczyzna widział się z lekarzem w maju. Teraz chciał skonsultować wyniki badań. Czuł się źle, miał objawy, które go niepokoiły. Jak twierdzi, nie była to pierwsza sytuacja, kiedy nie mógł się umówić do lekarza.

Zapytaliśmy o całą sprawę rzecznika prasowego firmy Lux Med:

– Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić jak najlepszą opiekę w możliwie najkrótszym czasie – mówi Maciej Mikołajewski. – W ostatnich tygodniach mierzymy się z dużym zapotrzebowaniem na świadczenia zdrowotne, na które nałożyła się też czasowa nieobecność wspomnianego przez państwa lekarza. Wszystko to sprawiło, że czas oczekiwania w niektórych przypadkach mógł się wydłużyć. Jest nam przykro, że państwa czytelnik napotkał na trudności z umówieniem wizyty. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że już podjęliśmy kontakt z pacjentem, przedstawiając mu dostępne obecnie terminy umówienia wizyty.

92-latek odbył wizytę u lekarza rodzinnego. Z nadzieją, że więcej trudności z rejestracją mieć nie będzie. ©℗

