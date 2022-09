Przychodnia przeprowadzi się z Jasnych Błoni. Na półtora roku do budynku 109. Szpitala Wojskowego

Przychodnia funkcjonująca przy Jasnych Błoniach w Szczecinie się przeprowadza. W nowej lokalizacji będzie już od początku października. Ale jeszcze do końca obecnego miesiąca przyjmuje pacjentów w dotychczasowej.

Przychodnia przy ul. Piotra Skargi w Szczecinie przeniesie się do głównego budynku 109. Szpitala Wojskowego. Bo właśnie rusza kolejny etap wielkiej modernizacji jej obecnej siedziby. Na ukończeniu jest remont dachu i elewacji, teraz kolej na wnętrze. Na co najmniej półtora roku przychodnia się przeprowadzi. Wszystkie gabinety i poradnie pracować będą normalnie, tyle że w nowym miejscu. To bardzo ważne, bo dziennie korzysta z nich średnio prawie 300 pacjentów. Funkcjonują w niej trzy gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), 21 poradni specjalistycznych oraz Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska.

- Ze względu na zmianę miejsca będzie to pewna niedogodność dla naszych pacjentów przyzwyczajonych do przychodni przy Jasnych Błoniach, zapewniam jednak, że po ukończeniu remontu będziemy mogli świadczyć nasze usługi w sposób nowocześniejszy i wygodniejszy, spełniając wszelkie wymagania obecnych czasów - zapowiada komendant 109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie płk Krzysztof Jurkowski. - Zarówno godziny pracy, numery telefonów do rejestracji, czy zakres świadczonych usług pozostanie bez zmian.

Kiedy przeprowadzka przychodni przy Jasnych Błoniach

Przeprowadzka przychodni odbędzie się w weekend - 1 i 2 października. W piątek, 30 września, do samego końca, czyli do godz. 18 przychodnia ma pracować normalnie, w dotychczasowym budynku. A od 3 października wszystkie gabinety i pracownie będą funkcjonować w głównym budynku szpitala przy ul. Piotra Skargi.

Poradnie i gabinety znajdą się na pierwszym i drugim piętrze w budynku szpitala. Wejściem „B" (środkowym) pacjenci będą mogli się dostać do rejestracji, która będzie zlokalizowana w holu głównym na pierwszym piętrze, a także do gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej. Wejściem „C" (prawe skrzydło) będzie można dostać się do gabinetów poradni specjalistycznych.

Tablice informacyjne umieszczone będą tuż za bramą wejściową do szpitala.

Ważna zmiana dotyczy lokalizacji Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej - od 3 października funkcjonować będzie w kompleksie wojskowym przy ul. Ku Słońcu.

Remont przychodni jest jednym z etapów modernizacji całego kompleksu 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie.©℗

(sag)