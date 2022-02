Przeciwko obowiązkowi szczepień pracowników szpitali. Z petycją do marszałka, z zawiadomieniem do prokuratury

Chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia, które zobowiązuje pracowników jednostek ochrony zdrowia do szczepień przeciwko COVID-19. Obowiązek ten mają wypełnić do 1 marca tego roku. W niektórych szpitalach dyrektorzy wezwali do przedstawiania potwierdzeń wypełnienia tego obowiązku. Organizatorzy środowej konferencji podkreślali, już po raz kolejny, że to naruszenie wolności, przekroczenie uprawnień, łamanie przepisów o ochronie danych osobowych.

Po raz kolejny przedstawiciele Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Medycy Nadziei oraz Ruchu Społecznego Wolni Zjednoczeni Zachodniopomorskie publicznie wypowiedzieli się przeciwko próbom egzekwowania obowiązkowych szczepień wobec pracowników szpitali. W środę (9 lutego) zorganizowali konferencję prasową przed siedzibą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i złożyli petycję do zarządu województwa. Zapowiedzieli zawiadomienie prokuratury m.in. w związku z przekroczeniem uprawnień przez dyrektorów szpitali i wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Inspekcji Pracy oraz rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

Komentarze

Hmmm... 2022-02-09 17:40:51 tak za pysk a jak nie to kopa?...

Marian 2022-02-09 17:30:16 SLD, Hołownia i PO są za restrykcjami a świat się uwalnia. Niedługo zlikwidują kwarantannę i te matoły zostaną ze swoją segregacją na lodzie

Kinga 2022-02-09 17:22:26 W Holandii zamknęli już producenta jednodawkowej szczepionki, firma wstrzymała produkcję, a w Szczecinie nadal ten preparat polecany. W Danii zakazanu dwudawkowej szczepionki brytyjskiej ze względu na skutki uboczne u Duńczyków. A w Polsce jaśnie panowie biznesmeni pobrali z budżetu 240 mld tarcz kryzyskowych, a dla pracowników strzykawka i zero kasy.

Ruch oporu 2022-02-09 17:20:52 Ruch oporu rośnie a Rada Medyczna uciekła bo ludzie zaczęli się pytać o świat big farma. W marcu pandemia oficjalnie zostanie zakończona. Wraca świat bez masek i szczepień

at@PpP 2022-02-09 17:10:19 Czyżby? Mój kuzyn zmarł na covid. Młody człowiek, nie chorował na nic innego. Wielu moich znajomych trafiło pod respiratory. Tak więc z czystym sumieniem mogę takich jak ty i ci "lekarze" określić mianem idiotów. Bo nie o politykę tu chodzi. A telewizji publicznej nie oglądam. Tak jak nie głosowałem na PIS

Edek 2022-02-09 17:08:44 Dosyc terroru oszolomow. Pozamykać tych pajaców niech nie zagrażają normalnym ludziom .Powinni pomagać w ramach wolontariatu na oddziałach covidowych a nie drzec japy pod urzedem

@PpP 2022-02-09 16:16:18 Mało tego, to są praktycy, którzy na codzien leczą pacjentów, a nie jak te mapety z telewizji, które robią ludziom wodę z mózgu na zlecenie producentów tych magicznych preparatów. Prawdziwi lekarze z powołania, a nie pazerne na kasę konowały. A na mączną to bym się tobie polecił wybrać bo od tej kowidowej propagandy ci się klepki poprzestawiały

@nfz 2022-02-09 16:15:43 Powinno sie płacić za leczenie a nie p...e . NFZ do likwidacji .

@Bogdan 2022-02-09 16:13:42 "pacjent nie będzie chciał mieć kontakt z niezabezpieczonym personelem" - jeśli ktoś taki się trafi, to nie należy go traktować poważnie - bo to zwykły idiota. Każdy kto ma choć kilka sprawnych neuronów i odrobinę wiedzy ze świata, wie że te preparaty nie chronią przed zakażeniem i rozsiewaniem dalej wirusa. Wiec co za różnica czy szczepiony czy nie, tak samo może zarazić

nfz 2022-02-09 16:08:21 antyszczepy powinni płacić za przedłużony -ponad 14 dni- pobyt w szpitalu.

Tak trzymać! 2022-02-09 15:35:23 W końcu prawda przebija się w mediach, w końcu!!! Kto chce przyjmować wysoce ryzykowny preparat, niech przyjmuje, zresztą na swoją odpowiedzialność. Czy to co najmniej nie jest dziwne? I zastanawiające? Efekty preparatów widać już dziś, ale w pełni to wyjdzie za jakiś czas. Każdy powinien mieć wolną wolę wyboru. A np.dkaczevo nie chcą szczepic na siłę wszystkich na żóltaczkę? Dlaczego na ten kierunek nie ma takiej nagonki i fazy? Może dlatego że nie idzie za tym kasa? Każdy niech decyduje sam

czytam 2022-02-09 15:35:23 Min, zdrowia ? Może inżynier ekonometrii >

Opór przeciw PO 2022-02-09 15:20:57 Rośnie ruch sprzeciwu wobeć żądań sympatyków PO dotyxzących ostryxh rezimów sanitarnych. I dobrze bo totalitarni pajace by nas do reszty zaczipowali i posegregowali

PpP 2022-02-09 15:11:54 To są przedstawiciele środowisk medycznych???? To jak najszybciej powinni trafić do szpitala przy Mącznej. Ale jako pacjenci