Zamiast wyjechać na wakacje,niektórzy pójdą do pracy. Młodzi rzemieślnicy odebrali świadectwa

Świadectwa, dyplomy, wspólne fotografie - rok szkolny dla uczniów Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie dobiegł końca. Tu nauka od pierwszej klasy połączona jest z pracą, a kształcenie odbywa się w kilkunastu kierunkach. Młodzież uczy się rzemiosła piekarniczego i cukierniczego, zawodu kucharza, kelnera i sprzedawcy a także profesji technicznych: mechaniki pojazdowej, elektromechaniki, stolarstwa, ślusarstwa. Placówka kształci także murarzy-tynkarzy oraz fryzjerów, fotografów oraz - od minionego roku po raz pierwszy - krawców. W dwunastu klasach uczy się tu 146 młodych ludzi.

- Mamy wspaniałą młodzież, zaangażowaną w pracę i naukę, a także z pomysłem na siebie - stwierdza Elżbieta Paprocka, dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych. - Przychodzą do nas już z jasno określonym planem na swoje zawodowe życie i go realizują. Budujące jest to, że wszyscy tegoroczni absolwenci z klas kształcących kucharzy i fryzjerów w Branżowej Szkole I stopnia nr 5 chcą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia, skąd wyjdą z dyplomami techników oraz - o ile do niej przystąpią - z maturą.

Dyrekcja szkoły w tym roku nagrodziła młodych rzemieślników kończących ten etap nauki statuetkami "Absolwent Roku", jednak by otrzymać takie wyróżnienie trzeba było nie tylko skupić się na nauce, ale również skutecznie angażować w życie szkoły i projekty unijne, które przekładają się na zdobywanie przez placówkę kolejnych certyfikatów.

- Ten rok był dla naszej młodzieży wyjątkowy, więc postanowiliśmy także przyznać skrojone na miarę pandemicznych czasów statuetki "Mistrza Nauki Zdalnej" - mówi Elżbieta Paprocka. - Wręczyliśmy je tym uczniom, którzy mimo nauki poza murami szkoły mieli wysoką frekwencję, inspirowali i wspierali kolegów. Statuetki powędrowały do jednego ucznia z każdej klasy.

Dyrekcję szkoły i nauczycieli cieszą sukcesy uczniów a do takich na pewno należy uznanie przedsiębiorców, którzy natychmiast po skończeniu nauki zatrudniają u siebie absolwentów Zespołu Szkół Rzemieślniczych.

- Ledwo wystartowaliśmy z nowym kierunkiem "krawiec" a już mamy utalentowaną absolwentkę - podkreśla dyrektor Paprocka. - Maria Stańczak znalazła zatrudnienie przy szyciu sukien ślubnych w salonie "Fanfaronada", a jego właścicielka nie może wyjść z podziwu, że do jej zespołu dołączy taka perełka. Etatem może pochwalić się także inna wyróżniona przez szkołę absolwentka Anna Surowiecka z klasy kształcącej kucharzy. Na słowa uznania za wyniki w nauce i cukierniczy talent zasługuje także Nikola Wojtanek.

Rok w rok na uroczystym apelu z okazji rozdania świadectw byli obecni także rzemieślnicy, u których terminowała młodzież a także przedstawiciele Izby Rzemieślniczej. Tym razem ich zabrakło - zwieńczenie całego roku pracy i nauki odbyło się w kameralnym i mocno okrojonym gronie.

(kel)