"Ani jednej więcej! Dla Izy!". W sobotę na placu Adamowicza w Szczecinie

30-letnia Izabela zmarła w szpitalu w Pszczynie. Trafiła do niego w 22 tygodniu ciąży, bo odeszły jej wody płodowe. Jak wynika z przedstawianych rzez ogólnopolskie media informacji, cały dzień wysyłała do swojej matki wiadomości, pisząc, że czuje się coraz gorzej, ale lekarze czekali, aż płód sam obumrze. Kobieta zmarła 22 września na sepsę. Ta historia została nagłośniona w ostatnich dniach.

Komentarze

Idę 2021-11-06 12:19:44 Wystarczy że dobry człowiek nie zrobi nic, a zło zatryumfuje. Ewidentny strach przed ustawą doprowadził do morderstwa. Nie pozwólmy by naszym życiem rządził strach. Nie długo ludzie będą drogą pantoflową informować się gdzie będą się przemieszczać partyjniacy, a po to by nie urazić PiSowca i w tym czasie ich omijać z daleka. Chore.

itd 2021-11-06 12:04:41 Lekarze zawinili a mogli w pore interweniowac nie naruszajac obowiazujacego prawa. Teraz pora na sabat czarownic na czele z wulgarna lesba i ryzym sepleniacym furerkiem /TW''oskarem''/

Jestem za! 2021-11-06 11:57:18 Koniec z znieczulicą wśród lekarzy, tych którzy boją się ratować ludzkie zdrowie i życie należy pozbawiać prawa wykonywania zawodu. Zawód lekarza to nieustanne podejmowanie trudnych decyzji i związanego z tym, nieuchronnego ryzyka. Dekownicy niech zajmą się czymś mniej odpowiedzialnym. Co to za lekarz który nie ratuje życia i zdrowia pacjenta...? Społeczeństwo jest edukowane że pierwsza pomoc i temu kto jej udział jest chroniony nawet jeśli wyrządzi szkodę a tu dekownik się asekuruje...

Przykre 2021-11-06 11:38:02 Przykre jest wykorzystywanie czyjeś tragedii dla własnych celów politycznych. Wyrazy współczucia dla rodziny :(