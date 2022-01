Wiec antyszczepionkowców w Szczecinie. Przeciwko "segregacji" i "biodyktaturze"

Były porównania obecnej sytuacji do tej z czasów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i prowadzonych w nich na więźniach eksperymentów medycznych. A konkretnie nawiązania do obozu w Auschwitz z parafrazą napisu nad jego główną bramą „Arbeit macht frei" („Praca czyni wolnym") w postaci hasła „Szczepienie czyni wolnym".

Przynieśli ze sobą hasła „Szczepić się nie chcemy!, „Stop biodyktaturze", „Zakończyć plandemię", „Nigdy więcej zdalnego" (to w kontekście nauki w szkołach). Protestowali pod flagami biało-czerwonymi, ale też pod sztandarami partii Korwin i Konfederacji. Pojawiły się wśród nich także symbole „Solidarność". Ze swoimi proporcami zjawili się też ubrani w paramiltarne uniformy i ze sztandarami przedstawiciele grupy o nazwie „Kamraci Rodacy", zaliczani do formacji skrajnie prawicowych oraz osoby z flagami w barwach klubowych Pogoni Szczecin.

W sobotnie popołudnie (15 stycznia) na szczecińskim pl. Solidarności wyznaczyli sobie spotkanie lokalni antyszczepionkowcy. Przyszli w to miejsce, by wykrzyczeć przez megafony swój sprzeciw wobec wszelkich obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, próbom wprowadzania segregacji sanitarnej, czego przejawem - ich zdaniem - jest wprowadzanie weryfikacji w różnych sferach życia i wiązania dostępu do określonych usług i przestrzeni publicznych z wymogiem okazywania przez ludzi stosownych dokumentów o zaszczepieniu, czyli tzw. paszportów covidowych. Manifestowało ok. 250 osób.

Komentarze

trylog 2022-01-15 18:52:13 Dlaczego tak ostro cenzurujecie ,jak za komuny ,komentarze?

Edek 2022-01-15 18:42:33 Głupich nie sieja sami się rodza to stara ale jak prawdziwa maksyma. Niech porozmawiają z osobami ze swojego ruchu którzy ciężko przechorowali covida . Osoby nie zaszczepione powinny pokryć koszty leczenia jeżeli zachorują.Dosyc cackania sie z tymi oszolomami którzy narażają innych ludzi na zachorowanie i byc moze smierc .To zadni antyszczepionkowcy to siewcy śmierci. Trzeba wziąść przykład z innych krajów i wprowadzić obowiązek szczepien. Tylko to może nas uratować.

Zołza 2022-01-15 18:37:07 "Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem 11,70 proc. stanowiły osoby zaszczepione. Zgony nie są związane ze szczepieniem" - przekazało MZ. Od rozpoczęcia szczepienia drugą dawką zanotowano 65 789 zgonów. Liczba zgonów wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki to 7698.

trylog 2022-01-15 18:36:22 To nie są antyszczepionkowcy…. Tak jak homofob, „nie jest osobą z alergią na człowieka” a antysemita to też nie człowiek który nie lubi narodowościowych nacji semickich … To tylko gra i manipulacja słów.. To są osoby świadome tego co się wyprawia i ludzie, którzy to przeczuwają i intuicyjnie są przeciwni wstrzykiwaniu eksperymentalnego i digitalizującego człowieka płynu (syfu) prowadzącego w kierunku choroby, hybrydyzacji i śmierci , tym bardziej jak WIDZĄ masowe wymieranie ludzi „już po „ .Wid

Traugutta 2022-01-15 18:34:56 Super! Więcej ludzi niz na zlotach KOD, Refuuges, Lambdy i PO razem wziętych za rok! Niech żyje wolność słowa i prawa konstytucyjne!

Antek 2022-01-15 18:14:54 Przyszli krzyczeć śmierć? Kultura na poziomie kartofla... Na Arkońską, na oddział zakaźny mogli pójść, jak są tacy odważni, do pomocy... skoro panedemii nie ma?

BS 2022-01-15 18:08:23 Brawo Szczecin !!! To moze sie skonczyc tylko na 2 sposoby : "Wygra Wolność" albo "Niewola" A co do spranych mózgów to coraz więcej ich widać tu w komentarzach , chyba ze opłacone to co innego. Pozdrawiam normalnych ludzi!

Mk. 2022-01-15 18:06:15 To nie był protest "antyszczepionkowców", tylko obrońców wolności. Można być zaszczepionym i jednocześnie protestować przeciwko segregacji Polaków na podstawie paszportów covidowych. W tej chwili paszport mówi tylko o tym, że byłeś szczepiony. On nie mówi o tym, czy zakażasz, czy jesteś odporny. On tylko mówi, że kiedyś się zaszczepiłeś i nic więcej. Posiadacz paszportu MOŻE (nie musi) lżej przejść zakażenie, ale nadal MOŻE (nie musi) zarażać innych. Segregacja na tej podstawie jest absurdem.

Uwagha 2022-01-15 17:49:14 :) 2022-01-15 17:28:37. IDEEALNIE W CEL!! Też od dawna te argumenty stosuje w rozmowach.. Suplementy odswiezacze parfumy, tatu z niewiadomą...

? 2022-01-15 17:38:32 Cytat " Coraz więcej ludzi umiera nie dlatego, że jest jakiś wydumany COVID" Srogie piguły... , antyszczepy które juz zaliczyły repspiator twierdzili to samo a potem pogrzeb ich juz nie ostrzegą a moze jakas telepatia? Omikron juz za momencik juz za chwileczkę a potem dzieki takim osobom inni chorzy na raka,cukrzycę,zawały itd. nie trafią do szpitala na leczenie bo tam będą właśnie negacjoniści.

. 2022-01-15 17:36:11 Sami przyszli nobliści z medycyny,fiziki,astronomii itd.w nich nadzieja na uratowanie ludzkosci a nie czekaj ... a w mundurach wojskowych to wolno jeszcze chodzic? była zdaje sie jakas zmiana przepisów przez obecne władze.

Opłata za leczenie 2022-01-15 17:33:45 Nie zaszczepionych a z COVIDem przebywający w szpitalu powinni płacić za koszty leczenia.

123 2022-01-15 17:32:16 Władimir pozdrawia wiernych towarzyszy

:) 2022-01-15 17:31:06 ZUS i Zakłady Pogrzebowe bardzo lubią takie spendy, ilu z nich ma tatuaze to przecież nieznana substacja w organiźmie, a botoks, a znieczulenie u dentysty? skad oni wiedzą co im "Wszczykujo ! :))a te apapy i ibupromy ktore codziennie łykaja czytali skutki uboczne? NA COVID SIE LECZCIE W DOMU AŻ DO ZGONU-służba zdrowia tez podziekuje ,niech was leczą szamani,uzdrowiciele duchowi,altmedy,znahorzy,jak nie wierzą w wirusa to po co trafiaja do szpitala?

3G 2022-01-15 17:13:41 No tlumow to tu nie bylo, to wyglada na probe dyktatury. Mniejszosc tupie noga i chce rzadzic wiekszoscia! Mysle ze sobie bedziecie chodzic do konca swiata i dzien dluzej. Mnie to nie przeszkadza, maszerujcie na zdrowie.

zmienić prawo !! 2022-01-15 17:09:16 To wszystko ofiary prania mózgów , tak zwani NEGACJONIŚCI. Jakoś dziwnie zmieniają tok rozumowania i rączki składają na progu szpitala łykając dosłownie powietrze ...z 40 stopniową gorączką ...Ale wolno im , to tylko o nich świadczy . Ustalić prawo zajmowania środków na koncie na poczet leczenia covid i szybko głupawka im przejdzie gwarantuję jako personel medyczny.

Kieszeko mieszko 2022-01-15 16:58:43 Wariatów nie brakuje.

Tych nie leczyć! 2022-01-15 16:38:08 Nie zaszczepionych a z COVIDem szpitale nie powinny przyjmować a lekarze leczyć. To chyba logiczne również dla antyszczepionkowców.