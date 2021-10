Manifestacja na pl. Solidarności w Szczecinie. Unia to My, w imię zasad

Gigantyczna flaga Unii Europejskiej wędrowała po pl. Solidarności, przekazywana pod głowami ponad trzech tysięcy uczestników manifestacji w obronie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. "Zostajemy!"- skandował tłum w niedzielny (10 października) wieczór w Szczecinie.

W ponad stu polskich miastach - także w Szczecinie - w niedzielę (10 października) odbyły się wiece ph."My zostajemy w Unii". Były solidarną odpowiedzią na wezwanie Donalda Tuska, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Jakie padło po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który orzekł o nadrzędności polskiego prawa nad unijnym. Co przez opozycję, w tym również Porozumienie Jarosława Gowina, zostało uznane za krok otwierający drogę do Polexitu.

Zebrani na pl. Solidarności odśpiewali hymny Polski oraz Unii Europejskiej. Wysłuchali wystąpienia Donalda Tuska z pl. Zamkowego w Warszawie. Choć tylko w części, bo internetowa relacja on-line z nieznanych przyczyn została przerwana.

- Pani Przyłębska może wydać książkę kucharską albo obiad dla Kaczyńskiego. Ale nie wyrok, który wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej - przemawiał do zebranych na pl. Solidarności poseł Arkadiusz Marchewka (PO). - Rząd PiS włączył piąty bieg i pędzi w stronę Rosji, gdzie europejskie wartości zastąpiono matactwem, pogardą i nieuczciwością. Panie Kaczyński, zatrzymamy Polskę w Unii - we wspólnocie wolnych obywateli, bezpieczeństwa i rozwoju.

Gdy ze sceny padało nazwisko Bartłomieja Sochańskiego, byłego Prezydenta Szczecina i sprawozdawcy kontrowersyjnego orzeczenia TK Julii Przyłębskiej, uczestnicy manifestacji krzyczeli: "Hańba!" Po wielokroć też powtarzali: "My zostajemy! Oni niech spadają!" Również to hasło najczęściej było powielane na transparentach. Podobnie, jak np. "Unia to MY" oraz "Unia w imię zasad".

- Prawdziwy polski patriota jest z nami tu, na pl. Solidarności - przekonywał zebranych Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. - I będzie walczyć o godne miejsce Polski w Europie. Poza dzielnymi i niezawisłymi sędziami, którzy bronią praworządności w naszym kraju jest tylko jeden sąd, który upadł - Trybunał Konstytucyjny: zbiór marionetek działających na życzenie z Nowogrodzkiej. Jeżeli pozwolimy mu pod dyktando PiSu wyprowadzić Polskę z Unii, sztuczkami, to nie będziemy mieli prawa spojrzeć w oczy naszym dzieciom. Polska w Unii to nasza wspólna sprawa i odpowiedzialność.

Manifestanci gwizdami i buczeniem nie szczędzili "uprzejmości" rządzącym. Skandowano również hasło przewodnie wszystkich opozycyjnych protestów, układające się w osiem gwiazd.

- Nie możemy dać sobie odebrać Zjednoczonej Europy. Musimy o nią walczyć. Solidarnie. Nie dajmy się podzielić! Odbierzemy Polskę Kaczyńskiemu! - słowa posła Artura Łąckiego (PO) zebrani na pl. Solidarności skwitowali gromkimi brawami.

Bezpieczeństwa uczestników pokojowej demonstracji ph."My zostajemy w Unii Europejskiej" chroniła policja. Nie doszło do incydentów, ani szykan w postaci nieuprawnionego legitymowania wobec demonstrantów. ©℗

A. NALEWAJKO