Jedna osoba nie żyje, 37 ewakuowanych w nocnym pożarze

Elżbieta

2023-01-22 15:51:13

Czas oddać miejsca parkingowe w okolicy tego wieżowca mieszkańcom,szczególnie te na których ktoś się uwłaszczył i zgarnia kasę do kieszeni.ten teren należy do spółdzielni ,a spółdzielnia to jej mieszkańcy. Za pieniądze mieszkańców jest to wszystko wykonane,więc na jakich zasadach oddaje się teren w czyjeś zarobkowania???????