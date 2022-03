Powstało Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego w Szczecinie

Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego powstało w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. Pierwsze takie w regionie. To nie nowy budynek, nie nowy oddział, a program kompleksowej opieki nad pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu złośliwego jelita grubego. Specjaliści z różnych dziedzin medycyny łączą tu swoją wiedzę i umiejętności dla zapewnienia kompleksowej diagnostyki, leczenia i monitorowania. Robili to już wcześniej. Ale teraz przez cały proces diagnozy i leczenia każdego pacjenta, indywidualnie, poprowadzi koordynator.

- Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego oparty jest na modelu opieki nad pacjentkami z rakiem piersi - mówi Ewa Hołda, specjalista chorób wewnętrznych Oddziału Chorób Wewnętrznych i Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. - Bardzo się staraliśmy, żeby to centrum u nas powstało. Nie było to łatwe, bo szpital musiał spełnić wiele warunków: wykazać się odpowiednią liczbą specjalistów onkologów, odpowiednią liczbą chirurgów onkologicznych, dobrze wyposażoną pracownią tomografii, rezonansu i pracownią endoskopową. A także wymaganą przez NFZ liczbą badań endoskopowych i operacji jelita grubego. Nasz szpital ma duże doświadczenie w leczeniu tego rodzaju raka. Od wielu lat, jeszcze zanim powstał tutaj oddział onkologii, nasi chirurdzy zajmowali się operacjami raka jelita grubego, a także przerzutów do wątroby i do płuc. Do tej pory pacjenci byli leczeni u nas tak samo, z tym że teraz pacjent będzie prowadzony za rękę przez panią koordynator. Nasz szpital jest wielospecjalistyczny, więc dysponujemy dużymi możliwościami konsultacji: kardiologicznych i nefrologicznych. Pacjent, w ramach tego centrum, ma zapewnioną również opiekę fizjoterapeuty, dietetyczną i opiekę stomijną.

Nie ma co zwlekać z badaniem

Pawel Szakoła, specjalista chirurgii ogólnej z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, zwraca uwagę, że oddział ten, choć znany w całej Polsce z transplantologii, ma też wieloletnie doświadczenie w chirurgii przewodu pokarmowego i chirurgii onkologicznej.

- Aktualnie na oddziale chirurgii mamy czterech specjalistów chirurgii onkologicznej, dodatkowo są osoby w trakcie specjalizacji, które też będą się zajmować tymi pacjentami - mówi lekarz. - Jesteśmy przygotowani i jako zespół, i sprzętowo, żeby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług.

Ale lekarz też apeluje, żeby pacjenci dali specjalistom szansę na skuteczne leczenie.

- Ogromna prośba do pacjentów, żeby korzystali z badań profilaktycznych - apeluje Paweł Szakoła. - Bo, żebyśmy my jako chirurdzy mogli się wykazać, to znaczy wyleczyć pacjenta z choroby i dać mu szansę na normalne życie, to ten pacjent musi się zgłosić odpowiednio wcześnie. Nie ma co zwlekać...©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 17.03.2022 r.

Agnieszka Spirydowicz