Poseł z raportem o koszalińskiej lecznicy: "W szpitalu dzieje się źle"

- To jest patologia, że przez tyle lat uchowało się tam tak wiele nieprawidłowości, to jedyna placówka, która jest zamknięta dla odwiedzających - tak o Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie mówił na czwartkowej konferencji radny Błażej Papiernik. Wraz z posłem Radosławem Lubczykiem zaapelowali do marszałka województwa, aby przyjrzał się obecnej sytuacji szpitala.

Na konferencji, zorganizowanej na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, politycy zaprezentowali raport "Szpitalne Historie" o koszalińskiej placówce. Dokument ma zostać przekazany władzom województwa. Raport to zbiór historii pacjentów, lekarzy i pracowników tego szpitala, którzy zdecydowali się podzielić swoimi doświadczeniami. Dokument ma 100 stron i jest dostępny publicznie na stronie www.szpitalnehistorie.pl

- W koszalińskiej placówce brakuje lekarzy, personelu medycznego i niemedycznego, natomiast działania kierownictwa szpitala doprowadziły do tego, że coraz mniej ludzi chce w nim pracować, ze względu na złą atmosferę - zaznaczał Błażej Papiernik, radny Rady Miejskiej w Koszalinie. - Czas oczekiwania pacjentów na pomoc znacznie się wydłużył. Prowadzona polityka kadrowa jest nieskuteczna. Wewnętrzna struktura i zabetonowana hierarchia panująca w placówce, nie sprzyja funkcjonowaniu jej pracowników.

Jak przekonywał Radosław Lubczyk z Koalicji Polskiej, raport "Szpitalne Historie" powstał, by pokazać władzom województwa, z jakimi problemami boryka się lecznica.

- Jest to szpital wojewódzki, tam przyjeżdżają najcięższe przypadki z całej okolicy - podkreślał R. Lubczyk. - Placówka obejmuje swoim zasięgiem kilkaset tysięcy osób. A naprawdę dzieje się tam źle. Cały czas ludzie zgłaszają się z kolejnymi problemami. Dlatego prosimy marszałka Olgierda Geblewicza, by usiadł z nami do stołu i porozmawiał m.in. o problemach kadrowych koszalińskiego szpitala.©℗

