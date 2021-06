Trwa przebudowa Kanału Dębickiego. Poprawi konkurencyjność portu

Trwają prace mające na celu poprawę dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego. To obecnie dwie kluczowe inwestycje Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Chodzi o dostosowanie najważniejszych nabrzeży do przyjmowania i sprawnej obsługi jednostek o większym zanurzeniu i większej ładowności niż obecnie. Akweny portowe uzyskają głębokość 12,5 m, czyli taką jak modernizowany właśnie tor wodny Świnoujście – Szczecin. W środę (17 czerwca) dziennikarze mogli zobaczyć efekty dotychczasowych robót przy Kanale Dębickim.

– Głównym celem projektu inwestycyjnego jest poprawa konkurencyjności portu w Szczecinie w wyniku zwiększenia dostępu dla dużych morskich statków handlowych do rejonu przeładunków ładunków drobnicowych – podkreślił Jacek Cichocki, wiceprezes ZMPSiŚ ds. rozwoju.

Kanał Dębicki będzie miał 12,5 m głębokości

Jak dodał Krzysztof Urbaś, prezez ZMPSiŚ, wraz z tą inwestycją do portu w Szczecinie wkracza nowa jakość. Otworzy się on na większe statki i będzie mógł niemal podwoić ilość obecnie obsługiwanych ładunków. Ponadto, w wyniku poszerzenia i pogłębienia Kanału Dębickiego w sposób znaczący poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem dużych statków w tym rejonie portu.

Kanał Dębicki zostanie pogłębiony (do 12,5 m) i poszerzony (do 200 m), aby umożliwić bezpieczną nawigację dużych statków morskich o zanurzeniu do 11 m. Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę nabrzeży Czeskiego i Słowackiego (ok. 1 km) wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim ich zapleczu i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m.

Ponadto, na Ostrowie Grabowskim, powstanie ponad 1 km zupełnie nowych nabrzeży: Norweskiego i Duńskiego. Wykonawca również umocni dno kanału: tzw. materac betonowy zabezpieczy nabrzeża Spółdzielcze, Fińskie i Czeskie przed skutkami ruchu śrub okrętowych statków.

Na Ostrowie Mieleńskim zostanie wykonane pole odkładu urobku. Tam, a także na przebudowywanych w ramach innego kontraktu polach odkładu na Ostrowie Grabowskim, składowany będzie urobek wydobyty podczas robót czerpalnych – szacunkowo, ok. 1,5 mln m sześc. łącznie.

Korzyści z pogłębienia Kanału Dębickiego

Główne roboty budowlane ruszyły w październiku ub. roku. Ich zakończenie planuje się na drugą połowę roku 2023.

Postęp prac przybliżył Piotr Arabczyk, dyrektor kontraktu z firmy NDI, generalnego wykonawcy. Obecnie nabrzeża Czeskie i Słowackie są wzmacniane. Wykonawca osadza w gruncie ogromne rury stalowe. Docelowo zamontowanych ma być 9600 ton rur o długości od 18 do 21 m każda.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to 343,1 mln zł.

Najważniejszymi efektami transportowymi przedsięwzięcia będą: skrócenie odległości i czasu morskiego przewozu zboża i kontenerów na skutek zmian na obszarze Bałtyku tras kursowania dużych statków zbożowców i kontenerowców, możliwość obsługi w porcie Szczecin masowców o nośności 40 tys. ton i kontenerowców o pojemności 1800 TEU oraz wzrost zdolności przeładunkowych portu dla zboża i kontenerów. To się przełoży na korzyści ekonomiczne, gdyż spadną koszty jednostkowe transportu.

Oprócz przedstawicieli zarządu ZMPSiŚ, w konferencji wzięli udział zaproszeni goście, w tym wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz.

Elżbieta KUBOWSKA