Porozmawiajmy o prawach człowieka

Zabawne

2022-12-01 09:26:50

Obecnie "hejtem" określane jest nazywanie rzeczy po imieniu, więc należy unikać tej anglojęzycznej nowomowy. Poza tym, służy ona wyłącznie cenzurze wobec osób, które wyznają tradycyjne wartości. Nie ma się co oszukiwać, że lewactwo wymyśliło taki kaganiec, aby działać według hasła: "róbta, co chceta". Nie wspominając już o zaśmiecaniu języka polskiego nowotworami językowymi, które mają wprowadzać żeńskie końcówki do ugruntowanych nazw zawodów, aby również wywrócić porządek do góry nogami.