Ponad 7 miliardów dla naszego regionu

Jak czytam wpisy większości internatów w Kurierze, to przypomina mi się wypowiedź wybitnego pisarza Stanisława Lema: "Nie wiedziałem ilu jest idi..ów na tym świecie, póki nie pojawił się Internet. Ludzie skąd u was taka przemożna chęć publicznego wypisywania bzdur, w dodatku niepoprawną i prymitywną polszczyzną? Czasu, czy chęci na naukę zabrakło?

" Program ma już ponad 2 lata opóźnienia. środki eu..." Więcej PO_j..w (słowa Neumanna w Tczewie) blokujących owe środki w EU to opóźnienie się przedłuży do czasu gdy PO przejmnie rządy w Polsce.

Chcą to dają. Mają w tym swój interes, bo potem dziesięć razy więcej zabierają.. Bez ich kasy poradzimy sobie o wiele lepiej. Te kilka chodników na wioskach sami sobie też zrobimy, a cała ta ich unia to wymaigonowana wspólnota, z której dla nas niewiele wynika, jak słusznie kiedyś powiedział Nasz Pan Prezydent.

mieszkaniec

2022-01-24 17:29:05

kilka faktów, kwota programu o 10mln euro większa, to np. ok 20 km nowej drogi już powiatowej, to program mizerny i jest przykładem cięć politycznych.Nakładając na to inflację oraz wzrost kosztów min. o 30% realizacji inwestycji oraz drastyczny spadek dochodów gmin to kto sięgnie po te środki? Program ma już ponad 2 lata opóźnienia. środki eu staną się elementem zastoju regionu, przy takim budżecie ue samorządy nie będą mogły zrealizować działań i same będąc w złej sytuacji finansowej.