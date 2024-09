Pomysł radnych PiS. Rotacja uzdrowi strefę?

- W tych podwyżkach chodzi wyłącznie o zwiększenie wpływów do budżetu - przekonuje Krzysztof Romianowski, Przewodniczący Klubu Radnych PiS. - My stoimy po stronie kierowców, dbamy o ich interes.

Członkowie tej partii proponują wprowadzenie rotacyjnego systemu parkowania na niektórych ulicach. Miałby on polegać na możliwości parkowania jedynie przez krótki czas - do czterech godzin. Efektem byłoby zwiększenie szansy na znalezienie wolnego miejsca postojowego.

Komentarze

ryba 2024-09-16 17:24:51 czyli mówiąc krótko- ten kto mieszka w centrum będzie co 4 godziny wychodził i przestawiał samochód- wspaniały pomysł- tylko co ci ludzie maja zamiast mózgów- sraczkę????

@Dosyć!!! 2024-09-16 16:09:24 Dobrze powiedziane! Pislamiści won za Don!

Hiacynta 2024-09-16 16:09:19 Już kiedyś jedna z PIS mówiła, że to ok gdy developer buduje mieszkania w centrum bez miejsc parkingowych. Przecież to tylko dla studentów co nie mają samochodów. Zapraszam do Pragi tam w centrum parkują praktycznie Tylko mieszkańcy.

Dosyć!!! 2024-09-16 15:53:26 Dosyć już klanu Duklanowskich w Szczecinie. Co jeden ma lepsze pomysły. Odczepcie się pislamiści od abonamentów !!! Po to one są właśnie,, żeby mieszkańcy strefy z tego korzystali. Abonament i tak nie gwarantuje miejsca, więc płacąc za niego ciężkie pieniądze i tak.musisz jeździć i szukać miejsca. Pisiory odczepcie się od nas mieszkańców tego miasta. Zajmijcie się waszymi aferami z FS i Obatelem

nick 2024-09-16 15:29:34 i po 4 godzinach wybiegnę ze spotkania i przeparkuję o 10m, żeby nowy bilet kupić. Brawo Radni PiS! Drzymała byłby dumny.

dzbany 2024-09-16 15:26:04 Po co promujecie tych pisowskich dzbanów i ich kretyńskie pomysły? Skoro "Około 70-80 proc. miejsc zajmują ci, którzy płacą abonamenty" - to chyba jest jasne, że jest większe zapotrzebowanie na miejsca parkingowe niż ich dostępność. Zamiast postulować za utworzeniem nowych miejsc, to ci chcą utrudnić parkowanie mieszkańcom, którzy za to płacą abonament. A przepraszam, gdzie ci mieszkańcy mają parkować? Gdyby nie potrzebowali, to by abonamentów nie wykupywali. Niby logiczne ale pisowcy i logika..

. 2024-09-16 15:16:45 Niech oddadza kilkaset mln zł zabrane Szczecinowi przez tzw. polski wał i bedzie kasa wtedy na wszystko !

Dziwne.. 2024-09-16 15:15:56 Zawsze jakieś recepty ma opozycja, po dojściu do koryta dopada ją amnezja...

cesio 2024-09-16 15:12:27 To ten sam członek klanu Duklanowskich, który chciał zwężać Ku Słońcu do jednego pasa?

ZENEK 2024-09-16 14:58:46 Oni to mają pomysły, ala jak została zatruta ODRA to na jej oczyszczenie tych pomysłów im brakło. Przecież do tej pory osłaniają sprawców zatrucia i to PISowi się udaje, ale tylko to.

Rozwiązanie 2024-09-16 14:54:43 Jedyną opcją jest budowa parkingów wielopoziomowych (podziemnych i naziemnych), bez tego nawet nie ma co mówić o walce z brakiem miejsc do parkowania. Dlaczego Szczecin nic nie robi w tej kwestii i w centrum brak jest takich obiektów? W Zachodniej Europie nawet miasta czterokrotnie mniejsze mają takie parkingi.

Antek 2024-09-16 14:52:40 Oj te wspaniałe pomysły... może zróbmy system dzwonów co 4h - wtedy wszyscy kierowcy wybiegają i przestawiają samochody na ulicę obok... tylko co to zmieni? Dokładnie NIC

ekspert 2024-09-16 14:46:47 wszyscy zadowoleni bo jeszcze kupę siana na kontach bankowych po tym jak się siedziało w spółeczkach

niech się wezmą 2024-09-16 14:46:00 do roboty, nie odpisują na maila! olewają zgłoszenia miszkańców! tylko gwiazdorzenie i konfy prasowe!