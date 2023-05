Drugiego maja bezpłatny postój w Strefie Płatnego Parkowania

Fot. Ryszard Pakieser

Parkując samochód w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania we wtorek (2 maja) nie trzeba nic płacić.

Wynika to z paragrafu § 3 Regulaminu SPP, który stanowi, że „postój pojazdów samochodowych w SPP jest płatny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem 2 maja, 24 i 31 grudnia”.

- Uwaga! Zwolnienie z opłat 2 maja nie dotyczy Płatnych Parkingów Niestrzeżonych i Strefy Zamieszkania Stare Miasto - zastrzega Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Biuro Obsługi Klienta SPP przy al. Wojska Polskiego 105 będzie czynne 2 maja w godzinach od 7 do 15.

(k)