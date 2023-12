Taxi bez przywilejów. Czekał na pasażera, dostał mandat

Przepisy są takie same dla wszystkich, taksówkarze w kwestii parkowania w SPP powyżej minuty nie mają żadnych przywilejów. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Za siedem minut oczekiwania na klienta, który tylko „na chwilę wyskoczył do Politechniki Morskiej po to, by wziąć dokument, którego zapomniał", kierowca taksówki zapłacił 200 złotych opłaty za postój. Bo stanął w Strefie Płatnego Parkowania przy Wałach Chrobrego, a mobilna kontrola uchwyciła jego auto dwukrotnie i zanotowała, że postój nie jest opłacony zgodnie z taryfikatorem SPP. Napisał reklamację, jednak dodatkowej opłaty mu nie cofnięto. Całą historię puentuje dosadnie: taksówkarzom odbiera się możliwość normalnej pracy, a prawo nie nadąża za życiem.

Feralny kurs z pasażerem do Politechniki Morskiej pan R., licencjonowany taksówkarz z pięcioletnim stażem, odbył 5 września, tuż po godzinie 9, jednak cała procedura odwoławcza przeciągnęła się niemal do końca listopada. Bez satysfakcjonującego dla taksówkarza rozstrzygnięcia, co wywołało u niego lawinę pytań i ocenę traktowania nielicznych, którzy świadczą już takie usługi transportowe.

- Jak mam wytłumaczyć klientowi, że prawo nie zezwala na postój powyżej jednej minuty? Jak wytłumaczyć sytuację pasażerowi, który zastaje puste

...