Pomorze Zachodnie all inclusive

Pomorze Zachodnie jest pierwszym województwem w Polsce, które obejmie pilotażowy program wakacji all inclusive. Ma wzmocnić atrakcyjność turystyczną regionu. Projekt jest realizowany pod hasłem „Bałtyk all inclusive? Lecę tam!”

- W zeszłym roku odwiedziło nas prawie 2,5 miliona turystów, co nas ogromnie cieszy, ale chcemy, żeby nasz sezon wakacyjny wydłużył się zarówno w kierunku miesięcy jesiennych, jak i miesięcy jesienno - zimowych - powiedziała Anna Bańkowska, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.

Prezes biura podróży Nekera Maciej Nykiel stwierdził, że to dla turystyki ciekawy moment - oto na polski rynek zostaje wprowadzany produkt, który od trzydziestu lat dobrze funkcjonuje na całym świecie. Jest skierowany raczej do tych bardziej zamożnych turystów, którzy na wakacje latają samolotami, samochodu ani pociągu nie wybiorą. I oczekują właśnie pakietu all inclusive - z rezydentem, transferowym busem lub taksówką, możliwością skorzystania z dodatkowych wycieczek.

- Przenosimy tę ideę na grunt polski - ogłosił Maciej Nykiel. - Województwo zachodniopomorskie jest pierwszym, gdzie ta idea się zmaterializuje. Pierwsi klienci odwiedzili województwo w kwietniu i w maju, lecąc z lotniska Balice i lotniska Chopina.

Dyrektor biura zarządu „Portów Lotniczych" Paweł Kranc poinformował, że projekt jest co prawda uruchamiany przy okazji wakacji, ale ma funkcjonować także zimą.

- Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza wyjazd na długi weekend do Świnoujścia, Kołobrzegu, Międzyzdrojów w sytuacji, gdy trzeba dojechać samochodem, a nie ma samolotu, praktycznie wyklucza ten region z możliwości zakupu - ocenił.

I teraz to ma się zmienić.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 26 maja 2022 r.

(as)