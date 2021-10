Weź udział w pożytecznej akcji!

W ten weekend (29-31 października) odbywa się Godzina dla Szczecina i Twojej Miejscowości - akcja społeczna, w której każdy może zrobić coś dobrego, pożytecznego, przydatnego dla miasta, miasteczka czy wioski i dla mieszkańców. Aby wziąć w niej udział, wystarczy wpaść na pomysł fajnej inicjatywy, a następnie ją zrealizować, indywidualnie lub grupowo i co ważne – wolontarystycznie.

- Zachęcamy, by przeznaczyć umowną godzinę na działanie, które będzie społecznie pożyteczne, będzie odpowiedzią na potrzeby i problemy danej dzielnicy, ulicy czy miejscowości - mówi Ania Biały z Regionalnego Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia Polites, które organizuje tę cykliczną akcję. - Co wywoła czyjś uśmiech, a także przyda się mieszkańcom, również tym czworonożnym, czy nawet latającym. Tak naprawdę, my poddajemy impuls, a mieszkańcy naszego województwa mogą na różne sposoby wykorzystać daną im okazję. Chcemy dać wszystkim możliwość do tego, by wypróbować wolontariat, by zmienić to, co nas wokół denerwuje, albo coś poprawić w najbliższym otoczeniu. Takie działanie można wykonać niewielkim sumptem i to też jest okazja, żeby zrobić coś fajnego razem - czy to z grupą znajomych, klasą czy też rodzinnie. Inspirujące jest, kiedy rodzina spędza czas wartościowo i razem.

Co można zrobić podczas Godziny dla Szczecina i Twojej Miejscowości? Wszystko zależy od osób, które biorą w tym udział.

- Mieszkańcy zawsze bardzo mile zaskakiwali nad swoimi pomysłami - przyznaje Kasia Michałek z Politesu. - A działy się rzeczy różne - od rozdawania uśmiechów i przytulasków, poprzez sprzątanie cmentarzy, ale też była np. akcja pomocy w adopcji zwierząt. Kiedyś jeden z mieszkańców Szczecina, widząc, że pewna ulica jest nieoświetlona, wpadła na pomysł akcji rozdawania w tym miejscu odblasków. Jedna z rad osiedla wybudowała karmnik dla ptaków. Jak widać pomysły są nieograniczone i zależne od potrzeb.

O czym pamiętać, żeby wziąć udział w akcji? Kupić "Kurier Szczeciński" - wydanie weekendowe ( 29-31 października 2021 r.) i zrobić sobie z nim zdjęcie, wysłać z opisem na adres biuro@polites.org.pl do 3 listopada do 12.00. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone! Szczegóły i regulamin na www. polites.org.pl

(gan)