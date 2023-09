Police pierwsze w kraju. Hybrydowe testy

W poniedziałek zapadnie decyzja, czy przedłużone zostaną testy hybrydowego mercedesa. Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jest pierwszym przewoźnikiem, który otrzymał pojazd wyprodukowany we Francji.

W poniedziałek zapadnie decyzja, czy przedłużone zostaną testy hybrydowego autobusu wyprodukowanego przez Mercedesa. Od czwartku pojazd można ujrzeć na liniach łączących Police ze Szczecinem, a Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jest pierwszym przewoźnikiem, który otrzymał autobus na testy.

– Testujemy go głównie na liniach 103 i 106 – informuje Grzegorz Ufniarz, kierownik działu przewozów w SPPK. – Autobus został wyprodukowany we Francji, przyjechał do Polski, ma 2 tys. km przebiegu, a nasza firma jest pierwszą, która ma okazję go testować.

Mercedes to tzw. miękka hybryda z popularnym systemem start-stop, który gromadzi energię pozyskiwaną podczas hamowania, a następnie wspomaga nią rozruch. Od posiadanych już przez SPPK hybryd MAN-a wyróżnia ją jednak inne udogodnienie, chwalone przez kierowców.

– To pierwszy autobus, z jakiego możemy korzystać, w którym zamiast lusterek bocznych zainstalowano system wideo – mówi Grzegorz Ufniarz. – Zamiast lusterek są kamery, a obraz z nich kierowca widzi na ekranach nad pulpitem.

SPPK ma już 2 przegubowe i 2 krótkie hybrydy wyprodukowane przez firmę MAN. Jeszcze we wrześniu kolejne 4 (również 2 krótkie i 2 przegubowe) mają pojawić się na placu firmy. Tym razem będą to produkty firmy Solaris. Producent zaoferował autobusy z serii Urbino 12 mild hybrid oraz Urbino 18 mild hybrid. Firma wyceniła całość zamówienia na 7,134 mln zł brutto. Budżet zamawiającego opiewał natomiast na 7,257 mln zł. Co do złożonej oferty nie było zastrzeżeń, została zaakceptowana przez SPPK w styczniu. Zakup był możliwy dzięki przyznanym przez rząd w ub. roku 25 mln zł przeznaczonych na transport zbiorowy w ramach programu „Fundusze Europejskie na inwestycje w transport miejski w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym”. To program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Część tych środków przyznano właśnie SPPK.

Tekst i fot. Tomasz TOKARZEWSKI